السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية.. والشيوخ الأمريكي يحبط محاولة منع بيع طائرات إف-35 للإمارات.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الخرطوم: استمرار التفاوض حول سد النهضة.. سبيل وحيد للحل

الحريري يقدم تشكيلته الحكومية للرئيس اللبناني ميشال عون

17 ولاية أمريكية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات

وفاة 6 أشخاص خلال تجارب لقاح فايزر ضد كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مصر جاهزة عسكريا للدفاع عن مصالحها، كما تطرق إلى خطر جماعة الإخوان المحظورة، وقال إن تغلغل الإخوان في المنظمات الخيرية وتدخلهم بالدوائر السياسية يشكل تهديدًا، وليس من فراغ وضع الإخوان بقائمة المنظمات الإرهابية في العديد من الدول، كما شدد على أنه يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية.





وأضاف أن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها إلى 1200 كم. ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة.





وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 19 حالة وفاة و421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 161 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104074 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن وزارة الخارجية السودانية أكدت أهمية الاستمرار في التفاوض حول سد النهضة وسيلة وحيدة لحل الخلافات، مشيرة إلى أن السودان هو أكثر الأطراف تضررا من تشييد السد بلا اتفاق.





وقال السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية في اجتماع نظمته وزارة الخارجية، إن السودان سيستمر في جهوده لشرح موقفه والمخاطر التي يتعرض لها مواطنوه ومنشآته الاستراتيجية القائمة على مسار النيل الأزرق وعلى رأسها سد الروصيرص.





وأبرزت "الجريدة" تصريحات رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، بأنه قدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون مساء الأربعاء، قائلًا: "عون سيدرس التشكيلة والأمل كبير بتشكيل الحكومة قريبا، لقد تقدمت بتشكيلة كاملة تتألف من 18 وزيرا من اصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي".





وقالت "الأنباء" إن مجلس الشيوخ الأمريكي أحبط محاولة لعرقلة خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات إف-35 المقاتلة ، وطائرات مسيرة من طراز "ريبر"، للإمارات العربية المتحدة. ولم يحصل مشروعا القانونين اللذين قُدّما في هذا الاتّجاه، على الأغلبية البسيطة الضرورية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن 17 ولاية أمريكية، أعلنت دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأمريكية، لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.



