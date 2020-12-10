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رياضة

هدف نيمار ينافس على جائزة الأفضل في أسبوع الشامبيونزليج

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، عن الأهداف الأربعة المرشحة لجائزة هدف الجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واختتمت أمس الأربعاء مباريات مجموعات الأبطال، وتم تحديد الفرق الـ16 المتأهلة للدور ثمن النهائي.

والأهداف الأربعة هي:

- هدف الإسباني أنجيلينو، جناح لايبزيج، في شباك مانشستر يونايتد.

- هدف الفرنسي جيوليس كوندي، مدافع إشبيلية، في شباك رين.

- هدف الأمريكي وستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، في شباك برشلونة.

- هدف البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، في شباك باشاك شهير.

وتقام القرعة الإثنين 14 ديسمبر 2020، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة . 

وستقام قرعة دوري الأبطال في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

سجل الدولي المصري  محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميتييلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميتييلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز.

وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد.

وعلق ستيفن جيرارد على إنجاز صلاح عبر حساب ليفربول على موقع إنستجرام قائلًا:" أحب ذلك مو".
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