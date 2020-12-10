نادي ريادة الأعمال يعلن المشاريع الابتكارية الخمسة الفائزة في دوري جامعة الأزهر





وتضمنت الفرق الفائزة على خمسة فرق وهم: الفريق الأول ومشروع بعنوان " Enviro S.S" لطالبات فريق كلية الدراسات الإنسانية شعبة جغرافيا بالفرقة الثالثة، وهن: ولاء محمد محمود الصياد، الاء الرفاعى السعيد عبد الحميد، إسراء عبدالله أحمد محمد.





الفريق الثاني ويحمل اسم مشروعه "تطبيق أزياء" وبإشراف الطالبة: ميمنة ماهر محمد عبد السلام، كلية التجارة بجامعة الازهر بالقاهرة شعبة عامة. المركز الثالث، ويحمل اسم المشروع "اطلبوا العلم " للطالبة سارة محمد سيد علي ، من كلية التجارة قسم اقتصاد.





المركز الرابع ، ويحمل اسم مشروعه "زراعة نبات الجوجوبا" لفريق : أحمد عبد الباسط عبد المنعم السيد، من كلية التربية فرع تفهنا الأشراف ، بالفرقة الرابعة.





المركز الخامس ، واسم المشروع "سوبر كليك " للطلاب: عمر علي السيد إبراهيم، واشرف محمدرشاد سليمان، من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.





وأفاد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على النادي بأن الجامعة قد خطت خطوات كبيرة في مجال ريادة الأعمال، وتوجت هذه الخطوات بإنشاء نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المصرية والعالمية؛ ومنها: فوز فريق إيناكتس بكأس العالم لريادة الأعمال.





وأضاف أن الجامعة لديها الآن ٣ فرق إيناكتس، تمثل: القاهرة، والوجه البحري، والوجه القبلي، كما شاركت الجامعة مؤخرًا في مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال، التي تنظمها جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال الدكتور محمد فرغلي، وكيل كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا، ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، لـ صدى البلد، إن عدد الفرق التى شاركت في الدوري 173 فريق تم التصفية إلى 43 فريق وصل منهم 10 فرق للمرحلة النهائية وفاز 5 فرق بدرع دوري ريادة الأعمال والفريق الأول فاز ب كأس رئيس الجامعة لدوري ريادة الأعمال الأول 2020.