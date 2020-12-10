على الهواء مباشرة.. رسام تشكيلي يرسم لوحة لمذيعة «صدى البلد» في 5 دقائق

قدّم الرسام ألبير مجدي، هدية للإعلامية لميس سلامة، حيث قام برسم لوحة للإعلامية لميس سلامة على الهواء مباشرة، وعلقت لميس قائلة: "حلوة أوي.. مبسوطة أوي باللوحة".
وقال ألبير مجدي إنه بدأ التفكير في أن يقدم فناً مختلفاً عن المتواجد، معقباً: مع بداية المسابقات بدأت أفكر إزاي أبقى مختلف عن باقي المتسابقين ومن هنا ظهرت فكرة الرسم بالمقلوب".
وأكمل "مجدي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، :"موهبة الرسم بدأت معايا بالرسم بالمقلوب"، معقبا: الرسم بالمقلوب كان سببا في جذب انتباه المواطنين.
وأضاف: "رسمت العديد من الممثلين، منهم شيماء سيف والزعيم عادل إمام، معقبا: الرسمة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.