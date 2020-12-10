على الهواء مباشرة.. رسام تشكيلي يرسم لوحة لمذيعة «صدى البلد» في 5 دقائق

قدّم الرسام ألبير مجدي، هدية للإعلامية لميس سلامة، حيث قام برسم لوحة للإعلامية لميس سلامة على الهواء مباشرة، وعلقت لميس قائلة: "حلوة أوي.. مبسوطة أوي باللوحة".





وقال ألبير مجدي إنه بدأ التفكير في أن يقدم فناً مختلفاً عن المتواجد، معقباً: مع بداية المسابقات بدأت أفكر إزاي أبقى مختلف عن باقي المتسابقين ومن هنا ظهرت فكرة الرسم بالمقلوب".