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توك شو

على الهواء مباشرة.. رسام تشكيلي يرسم لوحة لمذيعة «صدى البلد» في 5 دقائق

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قدّم الرسام ألبير مجدي، هدية للإعلامية لميس سلامة، حيث قام برسم لوحة للإعلامية لميس سلامة على الهواء مباشرة، وعلقت لميس قائلة: "حلوة أوي.. مبسوطة أوي باللوحة".

وقال ألبير مجدي إنه بدأ التفكير في أن يقدم فناً مختلفاً عن المتواجد، معقباً: مع بداية المسابقات بدأت أفكر إزاي أبقى مختلف عن باقي المتسابقين ومن هنا ظهرت فكرة الرسم بالمقلوب".

وأكمل "مجدي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، :"موهبة الرسم بدأت معايا بالرسم بالمقلوب"، معقبا: الرسم بالمقلوب كان سببا في جذب انتباه المواطنين.

وأضاف: "رسمت العديد من الممثلين، منهم شيماء سيف والزعيم عادل إمام، معقبا: الرسمة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.

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