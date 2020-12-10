خالد عكاشة: مراسم استقبال الرئيس السيسي في فرنسا أثلجت صدور المصريين

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا كانت زيارة هامة جدا، مشيرا إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحظى بمكانة دولية مختلفة.
وأضاف "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكستر نيوز"، إلى أن مراسم استقبال الرئيس السيسي في فرنسا أثلجت صدور المصريين، لافتا إلى أن هناك ملفات ذات اهتمام مشترك بين مصر وفرنسا، منوها بأن الجانب الفرنسي تابع تجربة مصر في مواجهة الإرهاب عن كثب.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا على درجة كبيرة من الصدق والاتزان، وهو ما جعله يحظى بثقة دول العالم.
وفى سياق آخر، قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ فرنسا شملت مباحثات كثيرة كان منها تدعيم لـ العلاقات الثنائية بين البلدين، وعملية السلام والأوضاع فى شرق المتوسط والوضع الحالى فى ليبيا، وتعزيز الاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا ان الرئيس تحدث عن ملفات كثيرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف سامح شكري وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه تم التأكيد على الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، وأن هناك تطابق كبير بين الجانب المصري والفرنسي، والجميع يسعى للتوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية، والحفاظ على وحدة ليبيا، و القضاء على العناصر الإرهابية، معلقًا " الجانبين يدعمان التوافق الليبي – الليبي"
وأشار إلى أن فرنسا فى الفترة الأخيرة تعرضت لـ هجمات إرهابية واكتوا بنار الإرهاب، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو القاعدة الفكرية لكل التنظيمات الإرهابية.