خالد عكاشة: مراسم استقبال الرئيس السيسي في فرنسا أثلجت صدور المصريين

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا كانت زيارة هامة جدا، مشيرا إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحظى بمكانة دولية مختلفة.





وأضاف "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكستر نيوز"، إلى أن مراسم استقبال الرئيس السيسي في فرنسا أثلجت صدور المصريين، لافتا إلى أن هناك ملفات ذات اهتمام مشترك بين مصر وفرنسا، منوها بأن الجانب الفرنسي تابع تجربة مصر في مواجهة الإرهاب عن كثب.





وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا على درجة كبيرة من الصدق والاتزان، وهو ما جعله يحظى بثقة دول العالم.



