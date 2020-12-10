تزامنًا مع انطلاق انتخابات اتحادات الطلاب.. دورها وشروط تشكيلها

مجالس الانتخاب الطلابية لها دور إيجابي في بناء جيل واع ومدرك للحياة السياسية والديمقراطية، حيث أنها تساهم في بناء المهارات القيادية للطلاب ، وخلق جيل قادر على التعامل مع وسائل الديمقراطية بصورة شفافة وصحيحة.

كما تعمل على تعميق مفهوم الديمقراطية في نفوس الطلاب من خلال ترسيخ ثقافة الرأي والرأي الآخر والنزاهة والشفافية التي تسود عملية الانتخابات وما تعكسه كعامل للارتقاء بالمستوى الثقافي والسلوكي والتربوي .

اقرأ أيضا: لأول مرة.. بدء اختبارات الميدتيرم بجامعة الملك سلمان وسط إجراءات وقائية مشددة

وتعد فكرة المجالس الانتخابية الطلابية تغيرًا إيجابيًا في المسيرة التعليمية، لاسيما أنها جعلت من الطالب شريكًا حقيقيًا في منظومة العمل داخل الجامعة من خلال إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة وتعزيز روح الانتماء للوطن وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش

وذلك عن طريق إتاحة المجلس للطلاب فرصة ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية في إطار من القيم والمبادئ والأخلاق السامية.

وقد وضعت اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، الصادرة برقم 352 لسنة 2019 ، أهداف الاتحادات الطلابية ، وكيفية ممارسة نشاطها ، بالإضافة إلى تنظيم أمورها المالية.

ويرصد موقع " صدى البلد " أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات :

1- تهدف إلى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية.

2- تهدف إلى ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

‏

3- تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية ،وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .

‏

‏4- تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

5- تهدف توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.

6- تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.

7- ، تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة ،وتدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه بكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعي طبقا للإجراءات القانونية.

8- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادي المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدي أو حزبى أو لأى سبب آخر.

9- تنظيم كافة الانشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.

10- وضع تنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتساهم بإيجابية فى بناء وتطوير المجتمع

11- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كافة الأنشطة.

12- العمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

حيث يتم تشكيل اتحاد طلاب الكلية سنويًا عن طريق انتخاب طالبين عن كل سنة دراسية لكل لجنة من لجان الاتحاد الستة.

ومن أهم سياسات إختصاصات مجلس الإتحاد:

1- رسم سياسة الإتحاد في ضوء البرامج المقدمة من اللجان.

2- اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها.

3- توزيع الاعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه.

4- اعتماد الحساب الختامي للاتحاد.

5- تنسيق العمل بين لجان الاتحاد الستة.

6- توثيق العلاقة بين الاتحاد والاتحادات الطلابية الأخرى بالكليات.

7- إنتخاب أمين وأمين مساعد لمجلس الإتحاد من بين أعضائه الطلاب.

ويشكل مجلس إتحاد الطلاب سنويًا بريادة الدكتور عميد الكلية أو من ينيبه في ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية من رواد لجان مجلس الإتحاد من أعضاء هيئة التدريس يصدر بشأنهم قرار تعيين من عميد الكلية سنويًا و أمناء وأمناء مساعدين لجان مجلس الإتحاد من الطلاب.

* وينتخب الطلاب أعضاء المجلس من بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا للمجلس ويحضر اجتماعات المجلس رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية ويكون أمينًا للصندوق المجلس.

وتعتبر شروط التقدم للترشيح لعضوية الاتحاد:

1-أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بالخلق القويم والسمعة الحسنة.

2- أن يكون نظامي مستجدًا بفرقته ومسددًا لرسوم الإتحاد.

3- أن يكون ذو نشاط ملحوظ في مجال نشاط اللجنة التي يرشح نفسه فيها.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة.

ويعرض " صدي البلد " اللجان المشكل منها الإتحاد:

1- لجنة الأسر الطلابية:

حيث تقوم إدارة رعاية الشباب بتشجيع الطلاب علي تكوين أسر طلابية علي مستوي الكلية وتعمل علي إعداد برامج ملائمة من شأنها الربط والتواصل بين أسر الكلية وأسر كليات الجامعة وإعداد قيادات من شأنها تحمل المسئولية في المستقبل وصقل هذه القيادات من الطلاب للارتقاء بهم إلي مستوي عالي من القدرة علي تحمل المسئولية وإتخاذ القرار وتنفيذ المشروعات والأنشطة ، ومن الممكن إنشاء أسر طلابية بكل كلية وتعتبر من وحدات إتحاد طلاب الكلية.

ولا يجوز إقامة أسر طلابية علي أساس فتوى أو سياسي أو عقائدي كما لا يجوز أن تتخذ الأسرة إسمًا أو شعارًا يوحي بذلك.

ويقدم طلب تكوين الأسرة إلي أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية للموافقة علي ريادة الأسرة وفي حالة موافقته تشكل جمعية تأسيسية للأسرة بإشراف رائد الأسرة تتولي وضع نظام داخلي لعمل الأسرة في نطاق أحكام اللائحة والقوانين المعمول بها ويراعي فيها القواعد التالية:

1- تحديد اسم الأسرة ورائدها .

2- قيمة رسم العضوية.

3- تشكيل مجلس إدارة للأسرة بالانتخاب ويتكون من مقرر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء ويجوز أن يضم إلي عضوية المجلس عضوان يختارهم رائد الأسرة.

وينقسم عمل الأسرة من خلال اللجان التالية:

أ - لجنة للعلاقات تتولي العمل علي تحقيق التعارف بين أعضاء الأسرة.

ب- لجنة رياضية وتختص بالنشاط الرياضي.

ت- لجنة فنية وتختص بالنشاط الفني.

ث- لجنة ثقافية وتختص بالنشاط الثقافي.

ويجب أن يراعي قبل تنفيذ أي نشاط من الأنشطة التي تدخل في برامج الأسر سواء داخل الجامعة أو خارجها أن يتقدم مقرر الأسرة بطلب للموافقة علي النشاط معتمد من رائدها إلي رائد الأسرة ثم إلي رائد الإتحاد لاعتماده.

2- لجنة النشاط الرياضي:

وتعمل علي بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمهرجانات الرياضية.

3- لجنة النشاط الثقافي:

وتعمل علي تشجيع الطاقات الأدبية والثقافية وكذلك إقامة المسابقات الثقافية واقامه الندوات والمحاضرات الثقافيه.......إلخ من الأنشطة الثقافية والأدبية.

4- لجنة النشاط الفني:

وتعمل علي إكتشاف المواهب الفنية بين الطلاب وتنميتها وتشجيعها كذلك إقامة المعارض الفنية والحفلات لإظهار مواهب الطلاب وتشجيعهم.

5- لجنة الجوالة والخدمة العامة:

وتقوم بتنظيم المعسكرات الكشفية والتدريبية والرحلات الخلوية ومشروعات الخدمة العامة وتنظيم برامج خدمة البيئة بما يسهم في تنمية المجتمع.

6- لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات:

وتعمل علي تنمية الروابط الإجتماعية بين الطلاب وكذلك بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وإقامة مسابقات إجتماعية-تنظيم رحلات ومعسكرات إجتماعية وترويحية.

وينشر " صدي البلد " إتحاد طلاب الجامعة:

يشكل بكل جامعة مجلس إتحاد طلاب الجامعة بريادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - أو من ينيبه في ذلك رئيس الجامعة وعضوية كلٍ من :

1- رواد مجالس إتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة.

2- الأمناء والأمناء المساعدين لمجالس إتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة.

وينتخب الطلاب أعضاء المجلس من بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا للمجلس ويحضر رئيس الجهاز الفني ورؤساء الوحدات المختصة بنشاط المجلس وإجتماعاته. ويكون رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب أمين الصندوق للمجلس.

ومن المهم انه لا يمكن تنظيم أي نشاط لمجلس الإتحاد أو لجانه أو بإسمه علي أساس فئوي أو سياسي أو عقائدي، يجب الحصول علي موافقة عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة المختص علي النشاط الطلابي.

ويحق لرئيس الجامعة أو النائب أو العميد أو وكلائهم إيقاف أي قرار للمجلس يكون مخالفًا للتقاليد الجامعية.