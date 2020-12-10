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برلمان

برلمانى يثمن رؤية وزير الاتصالات لمكافحة الفساد والانتصار عليه

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
ثمن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، رؤية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أكد فيها أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق بشكل كامل دون الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنه يمكن من خلال هذه الوسائل التقنية الحديثة حوكمة العمل الحكومى وميكنة الإجراءات الحكومية بشكل كامل للمواطن دون الذهاب إلى الأماكن الحكومية.

وقال "إسماعيل" فى بيان له أصدره اليوم، إنه على سبيل المثال فإن غالبية أنواع الفساد والمخالفات الصارخة التى تمت داخل ملف المبانى والعقارات فى مصر كان بسبب التعامل المباشر فى ملف تراخيص البناء بين من يطلبون الحصول على هذه التراخيص والجهات الحكومية التى كانت تصدر تراخيص البناء، مطالبًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحوكمة العمل الحكومى.

وأكد النائب محمد إسماعيل أنه إذا تم منع الاحتكاك البشرى المباشر فى ملف المبانى والعقارات تحديدًا فإن ظاهرة البناء والقبح المعماري والعشوائى وجميع مخالفات البناء سوف تنتهى فى مصر بعد أن يتم رقمنة الإسكان فى مصر مشيدا بإطلاق بعض المنصات الرقمية وتقديم الدولة لمجموعة من الخدمات الحكومية المميكنة وسعيها الجاد إلى زيادتها بشكل تدريجى فى المستقبل.

جاء ذلك بعد أن أقامت هيئة الرقابة الإدارية، احتفالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وسفراء الدول وممثلى المنظمات العربية والدولية، ورؤساء جهات انفاذ القانون.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم بعنوان "طاقة أمل" عن مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، وفيلم اخر بعنوان "حراس الوطن" عن جهود هيئة الرقابة الإدارية، كما القى كل من رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، المدير الإقليمي للبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى، كلماتهم في الاحتفالية .

ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ تم تكريم مجموعة من المتميزين في مجال متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجهات الدولة.

ومن جهته، ألقى الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته الذى تقدم فيها بالشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لرعايته الاحتفالية ورحب بالحضور واستعرض جهود مكافحة الفساد والنجاحات التي تحققت في هذا المجال، واختُتمت الاحتفالية بكلمة دولة رئيس مجلس الوزراء.
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