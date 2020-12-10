برلمانى يثمن رؤية وزير الاتصالات لمكافحة الفساد والانتصار عليه

ثمن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، رؤية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أكد فيها أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق بشكل كامل دون الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنه يمكن من خلال هذه الوسائل التقنية الحديثة حوكمة العمل الحكومى وميكنة الإجراءات الحكومية بشكل كامل للمواطن دون الذهاب إلى الأماكن الحكومية.





وقال "إسماعيل" فى بيان له أصدره اليوم، إنه على سبيل المثال فإن غالبية أنواع الفساد والمخالفات الصارخة التى تمت داخل ملف المبانى والعقارات فى مصر كان بسبب التعامل المباشر فى ملف تراخيص البناء بين من يطلبون الحصول على هذه التراخيص والجهات الحكومية التى كانت تصدر تراخيص البناء، مطالبًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحوكمة العمل الحكومى.





وأكد النائب محمد إسماعيل أنه إذا تم منع الاحتكاك البشرى المباشر فى ملف المبانى والعقارات تحديدًا فإن ظاهرة البناء والقبح المعماري والعشوائى وجميع مخالفات البناء سوف تنتهى فى مصر بعد أن يتم رقمنة الإسكان فى مصر مشيدا بإطلاق بعض المنصات الرقمية وتقديم الدولة لمجموعة من الخدمات الحكومية المميكنة وسعيها الجاد إلى زيادتها بشكل تدريجى فى المستقبل.



