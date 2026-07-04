وزير الخارجية: زيارة مفوضة المتوسط تعكس عمق علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي ، اليوم السبت، أن زيارة المفوضة الأوروبية للمتوسط "دوبرافكا سويتشا" إلى مصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة مع الاتحاد الأوروبي.

ورحب الدكتور بدر عبدالعاطي ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية للمتوسط دوبرافكا سويتشا ـ بالمفوضة والوفد الأوروبي المرافق لها في القاهرة ، متمنيا لها زيارة ناجحة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي ، وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال إن زيارة المفوضة الأوروبية للمتوسط إلى مصر تأتي في إطار الزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية خاصة منذ ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، وهي الشراكة التي توجت بعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل أكتوبر الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، ورئيس المجلس الأوروبي خلال شهر أكتوبر عام 2025 .

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين فإن وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين مستمرة وتتقدم بسرعة وتأتي في مقدمتها الاجتماع الذي تشارك فيه رئيس الجمهورية مع رئاسة الاتحاد الأوروبي في قبرص خلال شهر أبريل الماضي لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط فضلا عن اللقاء الهام الذي عقده الرئيس السيسي في إيفيان على هامش قمة المجموعة الصناعية السبع الكبرى مؤخرا في يونيو الماضي.