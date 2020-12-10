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تعليم

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: إتاحة التقديم لانتخابات اتحاد الطلاب إلكترونيًا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:20 م
جامعة بني سويف التكنولوجية
جامعة بني سويف التكنولوجية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إنه تم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب اليوم بالجامعة .

وأوضح في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الجامعة تتيح للطلاب تقديم أوراق الترشح الخاصة بهم إلكترونيا بجانب إتاحة التقديم في مقر الجامعة ، وذلك وفقًا للشروط التي أعلنتها الجامعة.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا ومنافسة من قبل الطلاب على التقدم للانتخابات ، بالنسبة للعدد الموجود بالجامعة، وكانت جامعة بنى سويف التكنولوجية قد أعلنت عن الجدول الزمني الخاص بانتخابات اتحاد الطلاب، حيث جاء كالآتي :

إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 13/12/2020 ، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.

ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وإجراء الدعاية الانتخابية يوم 17 من نفس الشهر ،  وانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر.

كما يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى  يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه  يوم الأربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه يوم الخميس الموافق 24/12/2020

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.



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