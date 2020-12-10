من البيت للمدرسة.. الجامعة الأمريكية تطلق سلسلة حوارات لازم نتكلم

تطلق الجامعة الأمريكية بالقاهرة أولى مناقشات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين القادم الموافق 14 ديسمبر 2020 و التي أعلنتها الجامعة الشهر الماضي تحت عنوان (من البيت للمدرسة .. هل تؤثر تنشئتنا منذ الصغر على اختلاف نظرتنا للذكور والإناث)





حيث تتناول المناقشة العوامل التي تشكل توقعاتنا المختلفة من كل من الذكور والإناث ومدى تأثرنا بالأفكار والمعتقدات الخاصة بالنوع التي غُرست فينا منذ الصغر، كما تناقش الأدوار المرتبطة بالنوع والقوالب النمطية الموجودة في مجتمعنا اليوم، وكيف تشكلت تلك الأدوار والأنماط.





ويناقش في هذه الندوة الدكتورة هانيا الشلقامي ، أستاذة الأنثروبولوجيا والأستاذ المشارك بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و الاستاذة فاطمة خفاجي ، منسقة شبكة النساء العربيات من أجل التناصف والتضامن و الاستاذة سارة عزيز ، مؤسسة ورئيسة مؤسسة Safe Kids ، وبرئاسة الإعلامية سمر نجيدة .





جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.



