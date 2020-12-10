31 ديسمبر.. الحكم على رامز جلال ومالك قناة MBC

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز القضية رقم 983، والمتهم فيها رامز جلال ومالك قناة "ام بي سي" بالاعتداء على الملكية الفكرية، للحكم في جلسة 31 ديسمبر.





وحضرت الكاتبة صاحبة فكرة برامج رامز الرمضانية، وقدم المحامون الحاضرون معها صلاح بخيت وهاني سامح اثني عشر حافظة مستندات، منها مكالمات بين الكاتبة ورئيس تحرير البرنامج، وطلب دفاع الكاتبة أجلًا لاستدعاء رئيس التحرير، وقدما إثبات توثيق الفكرة وفيه تسجيلها قبل عرض البرنامج بسنة، كما حضر محامون عن رامز جلال ودفعوا بعدم حماية الأفكار، وأن القانون يبيح استخدامها وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع.





وكان المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح، قدما طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني، وقامت على أثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال، والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.



