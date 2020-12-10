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رياضة

الشباب والرياضة تؤجل الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:29 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي تأجيل انعقاد الجمعية العمومية والتي كان مقررا لها غدا الجمعة.


جاء ذلك بناءً على القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وبناء على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الإدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة.


وتقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها غدًا الجمعة 11-12-2020 إلى موعد آخر يُحدد فيما بعد.
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