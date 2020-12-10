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رياضة

رابيد تيست للاعبى الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:35 م
مصطفى محمد لاعب الزمالك
مصطفى محمد لاعب الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة.

ويأتي التحليل قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل في افتتاح مباريات الزمالك بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

في سياق آخر يجهز مسؤولو نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض في الفترة الحالية لصرفها للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة .

يأتي هذا من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين مع انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في ظل رغبة مسؤولي القلعة البيضاء في الفوز باللقب.

وكانت خزينة النادي انتعشت في الآونة الأخيرة بدفعة من مستحقات القلعة البيضاء لدى الشركة الراعية.

وهذا بالإضافة إلى انتظار الزمالك مبلغ 20 مليون جنيه تقريبا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد احتلال الفريق وصافة دوري أبطال أفريقيا في الفترة الأخيرة.

وكان مجلس إدارة الزمالك صرف المستحقات المتأخرة للاعبين في الآونة الأخيرة بعد توفيرها من قبل بيع بعض اللاعبين بالإضافة إلى قيمة إيجار بعض المحلات في سور النادي.

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