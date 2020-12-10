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رياضة

برنامج ليس رياضيا.. أول ظهور إعلامي لـ موسيماني مدرب الأهلي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:41 م
موسيمانى
موسيمانى
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عمرو الحلواني
يظهر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر قنوات الإعلام المصري يوم الاثنين المقبل. 


 المدير الفنى للنادي الأهلي موسيمانى يظهر مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس فى برنامج " صاحبة السعادة " مساء الإثنين المقبل، وبالفعل تم تسجيل الحلقة ومن المقرر أن يتم بثها الإثنين المقبل.

ويعد ظهور موسيمانى مع إسعاد يونس هو الأول له عبر قنوات الإعلام المصرى منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى خلفا لموسيمانى.

وعلى الجانب الأخر ، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.

ويفاضل موسيماني بين العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تحسبًا لإستمرار فشل التعاقد مع أوجستين سيرينو في ظل رفض صن داونز التخلي عن اللاعب ، كما أنه حال مشاركته مع الفريق الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة لدوري الأبطال الأفريقي سيبعده عن الحسابات الحمراء حتي يونيو المقبل.

وبدأت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي في التخطيط لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الآن، وهناك جلسات تتم بهدف إنهاء ملف الصفقات مبكرًا خاصة أن هناك إتفاق بعدم التعاقد إلا مع لاعب واحد أو أثنين علي أقصي تقدير مع إعادة قيد محمد محمود ومحمود متولي والذي تم رفع اسمهم من القائمة لعدم اكتمال شفائهما.
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