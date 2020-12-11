ضبط 25 طن مقطعات لحوم فاسدة بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (25 طن "مقطعات ومفروم وفيلية دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر تابع لإحدى الشركات) بمحافظة الشرقية.





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.







وعلى جانب آخر نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة.





تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (مزارع – مُقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة شقيقه (بالمعاش - بمسكنه بذات القرية)، وسرقة هاتفه المحمول.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 4 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهم أنه نظرًا لاعتقاده باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة عقد العزم على سرقته والتخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع باقى المتهمين ، وبتاريخ الواقعة تقابلوا معه بالقرية محل إقامة المجنى عليه، وتوجه ثلاثة من المتهمين مُستقلين دراجة نارية "توك توك - قيادة أحدهم" إلى مسكن المجنى عليه وقام اثنان منهم بالدلوف لمسكنه وشل حركته ولدى مقاومته لهم لمنعهم من إيثاقه بالشريط اللاصق توفى ، وقاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وفروا هاربين.





كما أضاف المتهمين بإنفاقهم المبلغ المالى المُستولى عليه، وأن الهاتف المحمول المُستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار ضبط المتهم الهارب.