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لماذا ينصح الخبراء بتناول الإفطار فور الاستيقاظ؟.. اعرف السبب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
لماذا ينصح الخبراء
لماذا ينصح الخبراء بتناول الإفطار فور الاستيقاظ ؟
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حياة عبد العزيز
ينصح الخبراء وفقا لتقرير جديد بتناول وجبة الإفطار فور الإستيقاظ مباشرة من النوم لعدة أمور صحية للجسم.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض فوائد تناول الإفطار في الساعات الأولى من اليوم، وفقا لموقع novosti.

1- خسارة الوزن
إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك أو ترغب في الحفاظ على وزنك، فإن الإفطار خلال الساعة الأولى يسمح للجسم على الفور بتنظيم مستويات الأنسولين والسكر في الدم وبدء عملية التمثيل الغذائي.
عندما يتم تنظيم مستويات السكر في الدم ومستويات الأنسولين، يكون للجسم مصادر الطاقة التي يحتاجها طوال اليوم، أثناء النوم يتباطأ التمثيل الغذائي بشكل طبيعي لأن جسمك لديه متطلبات أقل، ومن خلال تناول وجبة الإفطار خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ، فإنك تمنح عملية التمثيل الغذائي بداية جيدة لبدء توليد الحرارة، وعملية التمثيل الغذائي للهضم ونقل الطعام.

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2- عدم الإفراط في تناول الطعام
فائدة الإفطار في الساعة الأولى بعد الاستيقاظ هي أننا نختار الطعام بطريقة أكثر منطقية خلال النهار، عندما تتناول وجبة الإفطار في غضون ساعة من الاستيقاظ، فإنك تمنع الشعور بالجوع، مما يعني أنك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام خلال بقية اليوم.

3- تحسين المزاج
تظهر بعض الأبحاث أنك تقوم بتحسين مزاجك على الفور لأنك تغذي عقلك بعد الاستيقاظ، وهذا يؤدي إلى تحسين وضوح الذاكرة والقدرات المعرفية.


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