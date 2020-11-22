ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 أخطاء نفعلها قبل الإفطار تدمر صحتنا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
3 كوارث نفعلها قبل
3 كوارث نفعلها قبل الإفطار تدمر صحتنا
Advertisements
اسماء محمد
نمارس في حياتنا بعض العادات التى تدمر صحتنا قبل الإفطار أو عندما تكون المعدة فارغة من الطعام.. نعرض أبرزها وفقا لـ موقع " برايت سايت".

تناول مضادات الالتهاب
لا يمكن تناول الأسبرين والباراسيتامول والأدوية الأخرى المضادة للالتهابات (NSAIDs) على معدة فارغة سواء قبل الإفطار أو أي وقت اخر من اليوم تكون فيه المعدة خالية من الطعام أو مر اكثر من ساعتين على تناول اخر وجبة، لأن تناول هذه الادوية على معدة فارغة يقلل من فعاليتها، ويتسبب في الإصابة بمشاكل صحية خطيرة (مثل النزيف المعدي). 

ومن الأشياء التي تساعد في تقليل هذه الآثار الضارة لتناول مضادات الالتهاب على معدة فارغة هي تناول الحليب الطازج ، و إذا لم يكن متوفرًا ، يمكن تناول كمية كبيرة من الماء.
تناول القهوة
تناول القهوة في الصباح قبل الإفطار أو في أي وقت على مدار اليوم تشعر فيه بالجوع يعرضك لمشاكل صحية كثيرة خاصة في الجهاز الهضمي، حتى القهوة منزوعة الكافيين تحفز إنتاج الحمض الذي قد يسبب حرقة المعدة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة.

ويؤدي تخطي وجبة الإفطار حتى بعد تناول القهوة إلى نقص مادة السيروتونين المسئولة عن السعادة مما يجعل الانسان يشعر بمزاج كئيب طوال اليوم.

إذا كنت غير قادر على التخلي عن عادة شرب القهوة أول شيء في الصباح، فتناولها مع الحليب أو الكريمة: ستقلل دهون الحليب من الآثار السلبية، كما يجب أن تختار القهوة الطبيعية بدلًا من القهوة المجففة بالتجميد.

مضغ العلكة
من المعلومات التي لايعرفها الكثيرون أن الحمض الهضمي الذي ينتج أثناء مضغ العلكة " اللبان " قبل تناول الطعام يدمر بطانة المعدة ، وقد يؤدي الإفراط في تناول العلكة إلى التهاب المعدة، كما ثبت علميًا أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يفضلون الوجبات السريعة (البطاطس المقلية والحلوى) بدلًا من الفاكهة والخضروات والأطعمة الصحية مما يعرضهم للإصابة بمشاكل عديدة فى مقدمتها زيادة الوزن.

مضغ العلكة  المحتوية على مواد تحلية طبيعية (إكسيليتول ، سوربيتول) أقل ضررًا على الجسم من العلكة المحتوية على السكر أو السيكلامات أو الأسبارتام كما ينبغي أن تتجنب مضغ العلكة لأكثر من 10 دقائق ، حتى لو كنت تناولت الطعام قبل مضغها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد العسل قبل النوم وعلى الريق.. احرص على تناوله

علاج تعب المعدة بدون أدوية

فوائد العسل قبل النوم.. لا تتوقف عن تناوله بعد اليوم

ماذا يحدث للجسم عند مضغ اللبان؟

بدون أدوية.. 8 حيل سريعة تخلصك من حرقة المعدة والحموضة

متكتروش منه.. نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن والاستمتاع بـ حلوى المولد

ترشيحاتنا

سبب سفر محمد صلاح والنني إلى انجلترا وهما مصابان بـ كورونا.. فيديو

السعودية تكشف عن شروطها للتطبيع مع إسرائيل

حرمه من الاحتفال بمباراته الـ800.. أتلتيكو مدريد يفسد ليلة ميسي التاريخية

مات بعد زوجته بـ 118 يوما .. محمد متولي منصور أزهري وهب حياته للغة العربية

12 نصيحة لإنقاص الوزن دون مخاطر وبسرعة البرق

من فتاة البضائع إلى سيدة المطر.. المرأة المصرية تتصدر التريند

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: الماء الدافئ الأفضل للجسم في الشتاء

أرز داخل الكرتونة| صدمة عملاء أمازون بعد شراء بلايستيشن 5.. صور

بعد 67 مليون عاما.. ظهور الديناصور تي ريكس في أمريكا | صور