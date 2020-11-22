3 أخطاء نفعلها قبل الإفطار تدمر صحتنا

نمارس في حياتنا بعض العادات التى تدمر صحتنا قبل الإفطار أو عندما تكون المعدة فارغة من الطعام.. نعرض أبرزها وفقا لـ موقع " برايت سايت".





تناول مضادات الالتهاب

لا يمكن تناول الأسبرين والباراسيتامول والأدوية الأخرى المضادة للالتهابات (NSAIDs) على معدة فارغة سواء قبل الإفطار أو أي وقت اخر من اليوم تكون فيه المعدة خالية من الطعام أو مر اكثر من ساعتين على تناول اخر وجبة، لأن تناول هذه الادوية على معدة فارغة يقلل من فعاليتها، ويتسبب في الإصابة بمشاكل صحية خطيرة (مثل النزيف المعدي).





ومن الأشياء التي تساعد في تقليل هذه الآثار الضارة لتناول مضادات الالتهاب على معدة فارغة هي تناول الحليب الطازج ، و إذا لم يكن متوفرًا ، يمكن تناول كمية كبيرة من الماء.

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تناول القهوة

تناول القهوة في الصباح قبل الإفطار أو في أي وقت على مدار اليوم تشعر فيه بالجوع يعرضك لمشاكل صحية كثيرة خاصة في الجهاز الهضمي، حتى القهوة منزوعة الكافيين تحفز إنتاج الحمض الذي قد يسبب حرقة المعدة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة.





ويؤدي تخطي وجبة الإفطار حتى بعد تناول القهوة إلى نقص مادة السيروتونين المسئولة عن السعادة مما يجعل الانسان يشعر بمزاج كئيب طوال اليوم.





إذا كنت غير قادر على التخلي عن عادة شرب القهوة أول شيء في الصباح، فتناولها مع الحليب أو الكريمة: ستقلل دهون الحليب من الآثار السلبية، كما يجب أن تختار القهوة الطبيعية بدلًا من القهوة المجففة بالتجميد.





مضغ العلكة

من المعلومات التي لايعرفها الكثيرون أن الحمض الهضمي الذي ينتج أثناء مضغ العلكة " اللبان " قبل تناول الطعام يدمر بطانة المعدة ، وقد يؤدي الإفراط في تناول العلكة إلى التهاب المعدة، كما ثبت علميًا أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يفضلون الوجبات السريعة (البطاطس المقلية والحلوى) بدلًا من الفاكهة والخضروات والأطعمة الصحية مما يعرضهم للإصابة بمشاكل عديدة فى مقدمتها زيادة الوزن.





مضغ العلكة المحتوية على مواد تحلية طبيعية (إكسيليتول ، سوربيتول) أقل ضررًا على الجسم من العلكة المحتوية على السكر أو السيكلامات أو الأسبارتام كما ينبغي أن تتجنب مضغ العلكة لأكثر من 10 دقائق ، حتى لو كنت تناولت الطعام قبل مضغها.



