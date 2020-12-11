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اقتصاد

أسعار الذهب تواصل التراجع.. سعر جرام عيار 21 ينخفض 5 جينهات جديدة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت  أسعار الذهب فى مصر التراجع خلال تعاملات اليوم، الجمعة 11 ديسمبر 2020، ليصل نحو 5 جنيهات دفعة واحدة، بعد انخفاضها بنحو 10 جنيهات على مدار يومين ماضيين. 

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر نحو 800 جنيهات للجرام مقارنة بــ 805 جنيهات خلال ختام تعاملات أمس.

وانخفض سعر الدولار عالميا لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال توزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا ، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

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وسجل عيار 24 نحو 916 جنيها

أسعار الذهب بالمصنعية 

وعادة تختلف أسعار الذهب فى مصر بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر مصنعية الذهب اليوم 

وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7 % إلى 10 % تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

على جانب آخر، قال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض ، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.

وأضاف واصف، فى تصريحات له، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء ولذلك أثر على أسعار الذهب.

كورونا وأسعار الذهب
ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
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