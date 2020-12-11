إصابة نجل طلعت السادات بفيروس كورونا في المنوفية

أعلن كريم طلعت السادات الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الشهداء وتلا بمحافظة المنوفية، في جولة الإعادة عن إصابته بفيروس كورونا.
جاء ذلك عقب يوم من إعلان اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية نتيجة جولة الإعادة وفوزه بأحد مقاعد دائرة الشهداء وتلا.
ويعد كريم السادات نجل الراحل طلعت السادات وحفيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وكانت محافظة المنوفية قد شهدت جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 ، حيث تم تجهيز (512) مقرًا انتخابيًا و (6) لجنة عامة و(926) لجنة فرعية وذلك لاستقبال 2 مليون و 698 ألف و758 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.
حيث تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 يومي 7،8 من ديسمبر الجاري بمراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة داخل وخارج مقار العملية الانتخابية، فضلًا عن الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة حفاظًا على صحة وسلامة الناخبين أثناء مشاركتهم في العرس الانتخابي لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق.