إصابة نجل طلعت السادات بفيروس كورونا في المنوفية

أعلن كريم طلعت السادات الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الشهداء وتلا بمحافظة المنوفية، في جولة الإعادة عن إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك عقب يوم من إعلان اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية نتيجة جولة الإعادة وفوزه بأحد مقاعد دائرة الشهداء وتلا.

ويعد كريم السادات نجل الراحل طلعت السادات وحفيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



