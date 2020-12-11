حكم حرق الجثث بسبب الوفاة بفيروس كورونا.. الأزهر يجيب

وتابع: وإذا تعذر تغسيل وتكفين الميت بكورونا، بقول أحد الأطباء، فمن الممكن أن يمم، لكن المنظمات المتخصصة لم تقل أن التغسيل والتكفين ينقل الوباء.

حكم تغسيل الميت المصاب بكورونا

أوضح مركز الازهر، في فتوى له ، أن الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل من المَيِّت لمن يلمسه، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع أخذ كل التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المغسِّل، من تعقيم الحجرة، وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك.



