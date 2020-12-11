وزيرة الصحة: الرئيس حرص على توفير لقاح كورونا للمصريين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أول شحنات لقاح كورونا، مؤكدة أن الرئيس السيسي حرص على توفير لقاح كورونا للشعب المصري، ووضع الأزمة على الأجندة الرئاسية ".

وأضافت هالة زايد في كلمة لها عقب وصول اول شحنة من لقاح كورونا الصيني والتي اذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بفضل تضافر الجهود استطعنا استقبال اولى شحنات لقاح كورونا واوجه الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على دعم مصر لنا في ظل الجائحة واشكر الصين على دعمها لمصر ".





وتابعت هالة زايد:" أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب مع بعضها وخاصة شعب مصر والصين والإمارات"، وتلك اللقاحات هي التي تم إجراء التجارب السريرية عليها ووحصلت عليه في التجارب السريرية".





واستطردت هالة زايد:" اللقاح حصل على موافقة الطوارىء من منظمة الصحة العالمية ومضينا عقد مع التحالف الدولي للقاحات والامصال للحصول على المزيد من اللقاحات ".





واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.





وقال مجاهد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.