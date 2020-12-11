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دعمتنا في خضم الأزمة.. سفير الصين: وصول لقاح كورونا لمصر رد للجميل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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أسامة علي
عبر السفير الصيني لدى القاهرة، عن سعادته  بالمشاركة في استقبال أول لقاح لـ كورونا قادما من الإمارات لمصر، بعد التعاون الثلاثي بين مصر والامارات والصين

وتابع السفير الصيني خلال مؤتمر صحفي ثلاثي قائلا: "العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة في العلاقات، وعندما كانت الصين في خضم ازمة كورونا، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة تضامن للصين وأرسل الدكتورة هالة زايد وزير الصحة للصين ومعها كميات كبيرة من المساعدات الطبية للصين.

وتابع: ردا للجميل الدولة المصرية قدمنا العديد من المساعدات الطبية لمصر أيضا، ووصول اللقاح الصيني دليل على عمق الصداقة بين الدولتين "مصر والصين".

فيما قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وصول شحنة للقاح كورونا الصيني لحظة تاريخية تدل على عظمة القيادة السياسية وحرصها على المواطن المصري.

جاء ذلك خلال استقبال زايد أول شحنة من جرعات اللقاح الصيني لعلاج فيروس كورونا إلى أرض مطار القاهرة.

ووجهت زايد الشكر للقيادة السياسية، والأشقاء الإماراتيين، والأصدقاء الصينيين على التعاون المشترك في تجارب لقاح كورونا الإكلينيكية، وجهود مكافحة كورونا، مؤكدة أنه سيكون هناك عدد من الشحنات الأخرى سيتم استقبالها خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على اللقاح الصيني.

وقد أعلن مصدر مسؤول بـوزارة الصحة والسكان، أن مصر تستقبل اليوم، 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا، كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 3 آلاف متطوع.
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