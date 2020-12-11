دعمتنا في خضم الأزمة.. سفير الصين: وصول لقاح كورونا لمصر رد للجميل

عبر السفير الصيني لدى القاهرة، عن سعادته بالمشاركة في استقبال أول لقاح لـ كورونا قادما من الإمارات لمصر، بعد التعاون الثلاثي بين مصر والامارات والصين
وتابع السفير الصيني خلال مؤتمر صحفي ثلاثي قائلا: "العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة في العلاقات، وعندما كانت الصين في خضم ازمة كورونا، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة تضامن للصين وأرسل الدكتورة هالة زايد وزير الصحة للصين ومعها كميات كبيرة من المساعدات الطبية للصين.
وتابع: ردا للجميل الدولة المصرية قدمنا العديد من المساعدات الطبية لمصر أيضا، ووصول اللقاح الصيني دليل على عمق الصداقة بين الدولتين "مصر والصين".
فيما قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وصول شحنة للقاح كورونا الصيني لحظة تاريخية تدل على عظمة القيادة السياسية وحرصها على المواطن المصري.