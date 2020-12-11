دعمتنا في خضم الأزمة.. سفير الصين: وصول لقاح كورونا لمصر رد للجميل





وتابع السفير الصيني خلال مؤتمر صحفي ثلاثي قائلا: "العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة في العلاقات، وعندما كانت الصين في خضم ازمة كورونا، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة تضامن للصين وأرسل الدكتورة هالة زايد وزير الصحة للصين ومعها كميات كبيرة من المساعدات الطبية للصين.





وتابع: ردا للجميل الدولة المصرية قدمنا العديد من المساعدات الطبية لمصر أيضا، ووصول اللقاح الصيني دليل على عمق الصداقة بين الدولتين "مصر والصين".



