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سيارات

تعرف على أهمية فلاتر السيارة.. أنواعها 5

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
تعرف على أهمية فلاتر
تعرف على أهمية فلاتر السيارة.. 5 فلاتر
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صبري طلبه
تتعدد الفلاتر الواقعة داخل السيارة ولكل منها وظيفة خاصة تختلف عن الأخرى، ولكن يتفق جميعهم على نفس الشئ وهو الإفادة اللازمة وإعطاء سيارتك أفضلية الأداء، ولذلك ننصح دائمًا بإتباع مواعيد الكشف الدوري للسيارة وتغيير هذه القطع الهامة في الوقت المناسب.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري عدد الفلاتر الواقعة بالسيارة وأهميتها.

1- فلتر زيت المحرك 
يعتبر فلتر الزيت من الأمور الهامة للغاية ولذلك يجب على قائد السيارة القيام بتغييره في موعده المحدد حتى لا تصل الشوائب إلى غرفة المحرك، مما يؤثر على فعالية الحركة الديناميكية للاجزاء الداخلية للمحرك.

2- فلتر زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي
تعتمد السيارات الأوتوماتيكية الأداء على هذا الجزء، والذي يمنح السيارة أفضلية التعامل مع التروس الداخلية ويضمن سلاسة الحركة.

3- فلتر البنزين 
يعد فلتر البنزين من الأجزاء الهامة الواقعة داخل منظومة عمل السيارة، و في حالة تعرضه إلى التلف تظهر عدة علامات أبرزها، خلل مضخة الوقود، و صعوبة تشغيل المحرك، و انسداد رشاشات المحرك، وايضا مشكلات ضعف التسارع.

4- فلتر الهواء
يشكل فلتر الهواء أهمية كبيرة للغاية في الوظيفة الحركية للمحرك، و عند إهماله وعدم تغييره في موعده المحدد تحدث الأمور التالية، زيادة استهلاك الوقود، تأخر في دوران المحرك، وانخفاض عزم المحرك، بالاضافة إلى تغير في لون العادم. 

5- فلتر التكييف  
يعمل هذا الجزء على تنقية الهواء القادم من خارج السيارة، ليسمح بدخول هواء نظيف وخالى من الشوائب والأتربة داخل مقصورة القيادة.
تعرف على أهمية فلاتر السيارة.. أنواعها 5
تعرف على أهمية فلاتر السيارة.. أنواعها 5
تعرف على أهمية فلاتر السيارة.. أنواعها 5
تعرف على أهمية فلاتر السيارة.. أنواعها 5
تعرف على أهمية فلاتر السيارة.. أنواعها 5
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