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سيارات

أهم 3 نصائح للحصول على عمر افتراضي أطول لسيارتك

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
أهم 3 نصائح للحصول
أهم 3 نصائح للحصول على عمر افتراضي أطول لسيارتك
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صبري طلبه
تعتبر السيارة من أساسيات الحياة في وقتنا الحالي، فهي وسيلة الانتقال الرئيسية التي يعتمد عليها الكثير، وعندما تمر بأي من مشكلات الأعطال، فإنها تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية لقائدها، وربما تدخله في تكاليف مادية طائلة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز 3 نصائح للحفاظ على أجزاء سيارتك الداخلية.

1- زيت المحرك 
يعتبر زيت المحرك من الأمور الهامة للغاية، والتي يجب على قائدى السيارات اتباع مواعيد تغييرها من وقت إلى آخر، وحساب عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة تناسبا مع نسبة الزيت المستخدم مثل 5000 كم و 10000 كم، حتى لا يفقد الزيت خصائصة وتصبح الأجزاء الداخلية أكثر عرضة إلى التلف، والدخول في مشكلات جسيمة قد تتلف محرك السيارة.

2- سوائل التبريد
تشكل منظومة تبريد السيارة أحد اقوى العوامل التي تمنح سيارتك الأفضلية، وإعطائه القدرة على ممارسة المهام المطلوبة بكل ارتياحية، فمن الضروري متابعة مياه التبريد الواقعة داخل قربة المياه، وأيضا الكشف على الهيكل المعدني للردياتير لتجنب مشكلات الثقوب الواقعة به، أو تسريبات في الأنابيب الخارجية له، ومن الأمور الهامة أيضًا متابعة مياه الردياتير والصدا المتكون بداخلها، لتفادي العواقب الناتجة.

3- زيت ناقل الحركة 
يتغافل العديد من قائدي السيارات عن هذه النقطة، ولكن يشكل زيت "الفتيس" أهمية كبيرة له، وذلك حفاظًا على التروس المعدنية داخل المنظومة الحركية، ومن الأفضل أن يتم تغيير زيت ناقل الحركة عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 40 ألف كيلو متر.
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