بعد حصولنا على لقاح كورونا.. أحمد موسى: أعداء مصر يشككون في أي نجاح نحققه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعداء مصر ووسائل الإعلام الإرهابية سوف تشكك في لقاح كورونا الصيني المتواجد في مصر .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أعداء الوطن يشككون في كل نجاح نحققه، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي حصلت على لقاح كورونا".





ووجه ا موسى حديثه للمصريين قائلا:" لا تنساقوا خلف أي شخص يشكك في وصول أول شحنة لقاح كورونا إلى مصر وفعالية وأمان اللقاح".





واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أولى شحنات لقاح «سينوفارم» الصيني من دولة الإمارات لعلاج كورونا، مؤكدة أن هناك شحنات أخرى متتالية للحصول لمزيد من اللقاحات بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، اللقاحات ستقدم بالمجان وفاعليتها 96%.





وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن لحظة وصول لقاح «سينوفارم» الصيني إلى مطار القاهرة هي لحظة تاريخية عظيمة تدل على عظمة القيادة السياسية ودليل على عمق الصداقة بين الصين والإمارات، وهذه أولى الشحنات لمجموعة من شاحنات قادمة أخرى.





وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية المصرية حريصة ومهتمة على مواجهة جائحة كورونا وتوفير كل ما هو جديد لمواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن مصر أول دولة في إفريقيا تستقبل شحنات لقاح كورونا، فضلا عن الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية التي تجرى الآن.





وأشارت إلى أنها ضمن الأشخاص التي شاركت في عمل الأبحاث الإكلينيكية التي جرب عليهم هذه اللقاحات، مؤكدة أن الأولوية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات وكبار السن ومرضى الأورام والأمراض المزمنة الصعبة، وهو جرعتين بين الجرعة والثانية 21 يوما.



