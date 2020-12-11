ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد حصولنا على لقاح كورونا.. أحمد موسى: أعداء مصر يشككون في أي نجاح نحققه.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
 قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعداء مصر  ووسائل الإعلام الإرهابية سوف تشكك في لقاح كورونا الصيني المتواجد في مصر .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أعداء الوطن يشككون في كل نجاح نحققه، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي حصلت على لقاح كورونا".

ووجه ا موسى حديثه للمصريين قائلا:"  لا تنساقوا خلف أي شخص يشكك في وصول أول شحنة لقاح كورونا إلى مصر  وفعالية وأمان اللقاح".

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أولى شحنات لقاح «سينوفارم» الصيني من دولة الإمارات لعلاج كورونا، مؤكدة أن هناك شحنات أخرى متتالية للحصول لمزيد من اللقاحات بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، اللقاحات ستقدم بالمجان وفاعليتها 96%.

وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن لحظة وصول لقاح «سينوفارم» الصيني إلى مطار القاهرة هي لحظة تاريخية عظيمة تدل على عظمة القيادة السياسية ودليل على عمق الصداقة بين الصين والإمارات، وهذه أولى الشحنات لمجموعة من شاحنات قادمة أخرى.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية المصرية حريصة ومهتمة على مواجهة جائحة كورونا وتوفير كل ما هو جديد لمواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن مصر أول دولة في إفريقيا تستقبل شحنات لقاح كورونا، فضلا عن الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية التي تجرى الآن.

وأشارت إلى أنها ضمن الأشخاص التي شاركت في عمل الأبحاث الإكلينيكية التي جرب عليهم هذه اللقاحات، مؤكدة أن الأولوية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات وكبار السن ومرضى الأورام والأمراض المزمنة الصعبة، وهو جرعتين بين الجرعة والثانية 21 يوما.

وأعلن مصدر مسئول بـوزارة الصحة والسكان في وقت سابق، أن  مصر تستقبل 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا، كشحنة أولى الذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 3 آلاف متطوع.

وأوضح المصدر، أن ذلك أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، وستستقبل وزير الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة الجرعات فور وصولها بالمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم..50 ألف جرعة من لقاح كورونا سينوفارم الصيني تصل مطار القاهرة

ما يحدث في أمريكا جرس إنذار لينا .. أحمد موسى يحذر من تفشي كورونا في مصر.. فيديو

استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني من الإمارات لعلاج كورونا | بث مباشر

شحنات عقار سينوفارم الصيني ضد كورونا تصل مطار القاهرة.. فيديو

جرعتان في الكتف بينهما 21 يوما.. تعرف على كيفية تناول لقاح سينوفارم الصيني الفعال بنسبة 86%

هالة زايد: استلام أول شحنة من لقاح كورونا دليل عظمة القيادة السياسية

ترشيحاتنا

رانيا يوسف الأبرز.. نجمات تألقن بالأبيض في ختام مهرجان القاهرة

بـ الأحمر الناري.. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في ختام مهرجان القاهرة

فساتين شفافة.. رانيا يوسف وسمية الخشاب الأجرأ فى حفل ختام مهرجان القاهرة

إبراهيم عيسى: الإخوان اخترقوا ألتراس الأهلي.. وحولوا الكرة إلى عنف ومذابح

برنامج ليس رياضيا.. أول ظهور إعلامي لـ موسيماني مدرب الأهلي

بعد وصوله إلى مصر.. كيف تحصل على لقاح كورونا؟

Advertisements

بتهمة الإساءة اللفظية لموديل .. حبس الإعلامي تامر أمين عامين

مفيش بطانة.. زاوية خلفية تكشف كارثة فستان رانيا يوسف

تفاصيل مرضها .. فيفي عبده: بقالي 6 شهور مش قادرة أتحرك.. والعين مذكورة في القرآن

في وداع ترامب .. إيران تستعد لـ ضربة عسكرية كبرى في المنطقة

مفاجأة مدوية| ديون الزمالك "مليار ونصف" والنشاط الرياضى في خطر

كلام نهائي.. رئيس لجنة المسابقات يكشف موقف الزمالك من خوض السوبر المصري

موقع للتسجيل وبالمجان .. وزيرة الصحة تكشف عن أول فئات تحصل على لقاح كورونا

خاص.. محادثات سرية تكشف بيع فتيات بأكبر موقع زواج عرفي للأثرياء العرب.. نص الرسائل في التحقيقات

زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بأنوثتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

خطر شديد.. فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا

إعلامية كويتية: السعودية لن تتمم المصالحة الخليجية إلا بقبول قطر المطالب الـ 13

رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة يفاجئ لبلبة بقبلة والأخيرة: فيها جواز دي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة الثمن.. دراسة تنصح بتناول هذه العشبة للوقاية من السرطان

ذكريات من بدايات أم كلثوم.. قصة أول لقاء جمعها بـ«أعظم مغن سمعته في حياتها»

خطر شديد.. فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا