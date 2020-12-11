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رياضة

بعد هجومه على الإدارة.. الزمالك يقرر إيقاف طارق يحيى

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إيقاف طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم البرامج الحالي عن الظهور على قناة الزمالك.

وأكد فوزي العريان المستشار بنادي الزمالك في تصريحات رسمية، أنه تم إبلاغه من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين، وإحالته للتحقيق.

وهاجم طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة النادي الفضائية اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بسبب نشرها بيانا في التوقيت الحالي عن الموقف المالي للقلعة البيضاء .

وقال طارق يحي : لا اعرف سبب صدور هذا البيان فى هذا التوقيت قبل 24 ساعة من مباراة المقاولون العرب فى افتتاح الدوري .

وشدد على أن توقيت البيان غير مفهوم ولا اعرف سبب صدوره الآن .. فوجئت بأنه مطلوب منى قراءته .. هناك تخبط كبير داخل النادي الان .. تعاقدنا مع صفقتين وتراجعنا عنهما والأمور لا تبشر بالخير .

وأشار إلى أن اسم الزمالك كبير وأنه يعمل داخل القلعة البيضاء حاليا ويقول هذا الكلام من منطلق حرصه على الكيان لأن الجميع راحلون والزمالك هو الباق فى النهاية .

وطالب طارق يحي من لا يستطيع تقدير اسم الزمالك أو الإضافة إليه بالاعتذار عن مهمته وترك الفرصة أمام آخرين لإدارة القلعة البيضاء .
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