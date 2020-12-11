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فن

تعليق ناري من مادلين طبر على انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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شروق ابراهيم
علقت الفنانة مادلين طبر على خبر انفصال الفنان عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني ، وذلك خلال مشاركتها في احدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤٢.

وقالت مادلين طبر ان دينا الشربيني تستحق من عمرو دياب بعض التضحيات ولكن في نفس الوقت قد يواجه عمرو دياب ازمة كبيرة بحصول زوجته السابقة زينة عاشور على نصف ثروته حال زواجه رسميا.

وأشارت مادلين طبر الى انها تتمنى الصلح بين الطرفين لانها احبت كثيرا بقصة حبهما والاغاني التي قدمها عمرو دياب لدينا الشربيني مثل برج الحوت ويوم تلات.

ويرصد "صدى البلد"، فيما يلي 3 شواهد ترجّح الأخبار المُتداولة حول حمل دينا الشربيني

1- امتناع دينا الشربيني، عن الظهور على السوشيال ميديا، أو في المناسبات يشير إلى احتمالية حملها من عمرو دياب، وأنها تفضل عدم الظهور حتى لا تظهر ببطن ممتلئ، فكان آخر ظهور لها قبل أكثر من 3 أشهر. 

2- عدم رد دينا الشربيني، على أخبار حملها يرجّح أيضًا احتمالية حملها من عمرو دياب، وكذلك موقف الأخير المماثل. 

3- تأخير طرح ألبوم عمرو دياب، لأكثر من مرة يشير أيضًا إلى احتمالية صحة الأخبار المُتداولة حول عدم استقرار علاقته مع دينا الشربيني بسبب الحمل. 

كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرًا عن انفصالهما لأسباب غير مُعلنة.

المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقته بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعًا ما، تأكيدًا لخبر حملها حسب المجلة.

"صدى البلد" تواصل مع مصدر مُقرّب من الفنان عمرو دياب لتأكيد أو نفي الخبر، لكنه رغم قربه من الهضبة نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده، ولكنه لم ينفه أيضًا.


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