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أخبار العالم

200 جنسية على أرضنا.. نائب الوطني الاتحادي الإماراتي: للمقيم أولوية على المواطن

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:41 ص
ناعمة عبد الله الشرهان
ناعمة عبد الله الشرهان
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مـيــــس رضـــا
قالت ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة نائب البرلمان العربي، إن إستعداد الإمارات للخمسين "اليوبيل الذهبي" يأتي وسط إنجازات حافلة لم تتوقف على أرضها رغم جائحة كورونا.  

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وأوضحت "الشرهان"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الشيخ زايد طيب الله ثراه مؤسس دعائم دولة الإمارات العربية المتحدة كان يراهن على العنصر البشري  وترجم أبنائه بالفعل  رؤيته محققين إنجازات فى كافة المجالات تلامس السماء يشهد لها العالم، فضلًا عن اهتمامهم ورعايتهم بالمقيم والتى أوصى بها  الشيخ زايد بعدم التفرقة بين مواطن ومقيم فالمعاملة على حد سواء لـ 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات  قائلة  " تعلمنا من زايد الخير أولوية المقيم على المواطن"

ولفتت "النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي "، إلى أن دولة الإمارات لا تعرف المستحيل ولا سقف لطموحاتها وأحلامها، مستذكرة مقولة الشيخ محمد بن راشد " لا يوجد مستحيل فى دولة الإمارات"، مشيرة إلى أن  أن الإمارات تهتم بالكفاءات الداخلية والخارجية على أرضها على حد سواء وكان لإطلاق الإقامة الذهبية التى أطلقها الشيخ محمد بن راشد دلالة كبيرة بأهمية الدعم والحافز الذى تقدمه الإمارات للكفاءات واستقبالها بالرحب والسعة.


ولفتت "الشرهان"،  إلى أنه فى الوقت الذى ضربت كورونا قطاعاتدول كبري،  أطلقت الإمارات مسبار الأمل والقمر الصناعي عين الصقر وصعد هزاع المنصوري إلى الفضاء. 

وتابعت ، أن الاستعداد لإطلاق اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات يرتكز على ثلاث محاور رئيسية وهي الأخذ من الماضى وتمجيد الحاضر ورسم المستقبل . 



وبمشاعر مختلطة، اختتمت "الشرهان"، حديثها بـقولها " نحن دولة إنسانية ومحبة وسلام وتسامح .. فخورة بأنى بنت زايد .. نحن الوحيدين الذين حصلوا على لقب أبناء زايد". 

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