مجلة تايم الأمريكية تختار شخصية العام 2020

قررت مجلة "تايم" ذائعة الصيت في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، منح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس لقب "شخصية العام".

ونشرت المجلة غلافها الجديد عبر حسابها على موقع "تويتر" وقالت: "جو بايدن وكامالا هاريس - "شخصية العام" لنسخة التايم 2020".

وكانت الناشطة البيئية السويدية المدافعة عن المناخ، جريتا تونبرج، التي تبلغ من العمر 16 عامًا فازت بهذا الترشيح في العام الماضي.

وكان بايدن وكامالا هاريس، شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الماضي، في منافسة مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس.

وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية، فإن بايدن أصبح الرئيس الجديد للولايات المتحدة، كما قام عدد من الزعماء الدوليين بتهنئته بفوزه على الرغم من عدم ظهور النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات.

من ناحيتها، لم تعترف حملة ترامب حتى الآن بهزيمتها في الانتخابات، وعمدت إلى تقديم دعاوى قضائية تشكك في نتيجة الانتخابات وتطالب بإعادة فرز الأصوات في بعض الولايات.

