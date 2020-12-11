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السيسي: التطبيع بين المغرب وإسرائيل يحقق مزيدا من الاستقرار في منطقتنا..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
الصحف
الصحف
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محمود محسن
استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم الجمعة،  وجاءت على النحو التالى.

صدى البلد :
الرئيس السيسي: التطبيع بين المغرب وإسرائيل يحقق مزيدا من الاستقرار في منطقتنا

بوابة الأهرام :
الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات الراغبين في تحويلها للعمل بالغاز
وزيرة الصحة: اللقاح الصيني الجديد سيتاح للمواطنين بالمجان بنسبة 100 % وفاعليته تصل إلى 96 %

بوابة أخبار اليوم :
«مدبولى» يبحث مع رئيس «سيمنز» تنفيذ القطار السريع بـ«العلمين ـ السخنة»

اليوم السابع : 
السكة الحديد تؤكد انتهاء تحديث نظم إشارات خط القاهرة ـ الإسكندرية نهاية 2021
التعليم: الدراسة مستمرة ومناهج الترم الأول تنتهى يناير المقبل
الليلة.. سيراميكا كليوباترا ضيفًا على الإنتاج الحربى فى ظهوره الأول بالدوري

مصراوي : 
مجلة الآثار الأمريكية تختار كشف سقارة ضمن أهم 10 اكتشافات في 2020

بوابة الشروق : 
إنارة أبو الهول والأهرامات باللون الأزرق تضامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان

الوطن : 
التنمية المحلية: غلق 3500 منشأة مخالفة لقرارات الحظر

المصري اليوم : 
«الصحة»: تسجيل 445 إصابة جديدة بكورونا.. و22 وفاة
كاف يُعلن موعد ومكان السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

روسيا اليوم : 
الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع العقوبات ضد تركيا بسبب أنشطتها في المتوسط

الشرق الأوسط : 
قاذفتان أمريكيتان فوق الخليج لإثبات القدرة على نشر إمكانات قتالية بسرعة











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