السيسي: التطبيع بين المغرب وإسرائيل يحقق مزيدا من الاستقرار في منطقتنا..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

صدى البلد :
الرئيس السيسي: التطبيع بين المغرب وإسرائيل يحقق مزيدا من الاستقرار في منطقتنا
بوابة الأهرام :
الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات الراغبين في تحويلها للعمل بالغاز
وزيرة الصحة: اللقاح الصيني الجديد سيتاح للمواطنين بالمجان بنسبة 100 % وفاعليته تصل إلى 96 %
بوابة أخبار اليوم :
«مدبولى» يبحث مع رئيس «سيمنز» تنفيذ القطار السريع بـ«العلمين ـ السخنة»
اليوم السابع :
السكة الحديد تؤكد انتهاء تحديث نظم إشارات خط القاهرة ـ الإسكندرية نهاية 2021
التعليم: الدراسة مستمرة ومناهج الترم الأول تنتهى يناير المقبل
الليلة.. سيراميكا كليوباترا ضيفًا على الإنتاج الحربى فى ظهوره الأول بالدوري
مصراوي :
مجلة الآثار الأمريكية تختار كشف سقارة ضمن أهم 10 اكتشافات في 2020
بوابة الشروق :
إنارة أبو الهول والأهرامات باللون الأزرق تضامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان
الوطن :
التنمية المحلية: غلق 3500 منشأة مخالفة لقرارات الحظر
المصري اليوم :
«الصحة»: تسجيل 445 إصابة جديدة بكورونا.. و22 وفاة
كاف يُعلن موعد ومكان السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان
روسيا اليوم :
الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع العقوبات ضد تركيا بسبب أنشطتها في المتوسط
الشرق الأوسط :
قاذفتان أمريكيتان فوق الخليج لإثبات القدرة على نشر إمكانات قتالية بسرعة