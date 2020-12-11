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أترفضت من دور النشر.. الراحل نبيل فاروق يكشف حكاية رجل المستحيل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
الكاتب الراحل نبيل
الكاتب الراحل نبيل فاروق
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور الراحل نبيل فاروق، الكاتب والروائي الكبير، إن حياته كانت بسيطة جدا، كما أنه عاش فى طنطا أغلب الوقت حتى التخرج من الجامعة، مشيرا إلى أنه أنتقل للعيش فى مصر عام 1990.

وأضاف "فاروق" خلال أخر حوار تليفزيوني له فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كان يكتب منذ أن كان فى المرحلة الابتدائية، وكانت عبارة عن قصة، حيث أن المعلمين كانوا منبهرين بسبب تلك القصة وكانوا يعطونها إلى أى مفتش يأتى إلى المدرسة، كما أنها السبب فى تمنيه أن يصبح كاتبا. 

وتابع الراحل نبيل فاروق أنه عندما كان فى كلية الطب كان يكتب ولكن ككتابة صغيرة على الأوراق، لافتا إلى أنه بعد ذلك تحولت تلك الكتابات لروايات أكبر، قائلا: "شخصية رجل المستحيل نفسها بدات التفكير فيها فى أولى طب".

وكشف عن قصة كتابته لشخصية رجل المستحيل، متابعا أنه كان طالبا حينها وكانت هناك عملية خاصة بالجواسيس والذى رأى من خلالها نفسه فى الجانب المصرى منها، ففكر حينها فى عمل شخصية رجل المستحيل.

وأكد أنه فى البداية لم يكن يتخيل أن يكتبلرجل المستحيل، ولكن عندما لم يرى من يكتبها بدأ فى عملها، مضيفا إلى أنها رفضت فى البداية من كتب النشر حينها، حيث أنه لم يكن يتوقع أحد أن تنجح بتلك الطريقة، وكان المسيطر على السوق فى تلك الفترة كتابات محمود سالم كمجموعات، حتى وافق عليها حمدى مصطفى.

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