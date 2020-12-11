ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب الشباب يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
Advertisements
يسرى غازى
يواصل منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته اليوم الجمعة، على استاد الملعب التونسي فى إطار استعداداته للمشاركة في دورة شمال إفريقيا.

واختار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة  اللاعبين المقرر أن تخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية . 

خط الوسط: زياد  كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل. 

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف 

وحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي يقيمه استعدادًا للمشاركة في تصفيات بطولة امم افريقيا والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020.

وأكد صبحي علي مؤازرة المنتخب المصري للشباب لكرة القدم بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب،خلال تصفيات بطولة افريقيا في تونس، والتي يتنافس فيها منتخبات "مصر -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا" ويتاهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم افريقيا المقرر اقامتها في موريتانيا مارس 2021.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المنتخبات القومية في جميع الالعاب لتنافس علي البطولات الدولية، حيث ان الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات للمنتخب وذلك قبل سفرهم الي تونس في 13 ديسمبر الحالي للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد التأجيل شهرًا.. جهاز منتخب الشباب يدرس إنهاء المعسكر التدريبي

تفاصيل قرار ربيع ياسين باستبعاد ثنائي دجلة من منتخب الشباب

قبل السفر إلى تونس.. وزير الرياضة يحضر مران معسكر منتخب الشباب

قبل السفر إلى تونس.. وزير الرياضة يحضر مران معسكر منتخب الشباب.. صور

جمال محمد علي يتابع استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا لبطولة شمال إفريقيا

ترشيحاتنا

"فخر مصر وكل العرب".. شوبير يعلق على هدف النني الرائع مع أرسنال

اقتصاد الإمارات.. ولي عهد دبي يعتمد نظام العمل عن بعد في الإمارة

تراجع أسعار البنزين في السعودية.. أرامكو تخفض القيمة والتطبيق اليوم

حكم الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة

هاني الناظر: احذروا النكد قد يصيبكم بفيروس كورونا

هجوم شديد على طارق الشيخ والأبلة فاهيتا بعد غناء القاضية ممكن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة جديدة في محافظة القاهرة.. حكاية بحيرة عين الصيرة من مستنقع قمامة لساحرة العيون.. شاهد

مفيش بطانة.. رانيا يوسف تكشف عن مصمم فستانها الكارثي

بسبب هذه السيارة.. هاني سلامة يتفوق على مصطفى قمر| صور