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أخبار العالم

بعد اتفاق التطبيع.. شركة طيران إسرائيلية تدرس تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:37 م
شركة طيران إسرائيلية
شركة طيران إسرائيلية تدرس تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب
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سمر صالح
أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب، بعد إعلان الولايات المتحدة توصل البلدين لاتفاق لتطبيع العلاقات بشكل كامل.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن مثل تلك الرحلات ستحظى بشعبية لدى الإسرائيليين، بعد ساعات من إعلان تطبيع العلاقات.

وتجري اليوم مكالمة هاتفية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن المكالمة الهاتفية المشتركة ستبحث إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والمغرب.

وتأتي المكالمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، عن موافقة المغرب وإسرائيل على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي توقفت في العام 2002 بعد أن كانت بدأت في العام 1993.
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