سمن وملح ومخلل.. ضبط سلع منتهية الصلاحية بمصنع مشهور في البحيرة





نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الجمعة، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز ومدينة دمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط 23كرتونة سمنة منتهية الصلاحيةباجمالي، وضبط 2600 عبوة عسل للتلاعب في تاريخ الإنتاج بإجمالي 2 طن، وضبط سلع مغشوشة، و400شيكارة ملح بإجمالي 20 طن من الملح مجهول المصدر، وضبط 25برميل مخلل بإجمالي750كجم، و

تم ضبط هذة الكميات داخل أحد المصانع المشهورة بالبحيرة وتم نقلها والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم ضبط 12كرتونة حلوي بها 12برطمان معبأة بإجمالي 14000قطعة بونبونى، وذلك لتقليد وغش العلامات التجارية ومجهولة المصدر بأحد المخازن، وضبط 70عبوة سالمون مجهولة المصدر بأحد المحلات.

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية متنوعة بمركز أبو حمص.وأسفرت الحملة عن تحرير 16محضر شمل 11محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3محاضرعدم إعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز وإسم المديرالمسؤل ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل، محضرين عدم نظافة المخبز.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية متنوعة فى أبوحمص، كفر الدوار، إيتاي البارود .

أسفرت الحملة عن في مركز أبو حمص، تحرير 7 محاضر تموينيه بالمرور على المخابز البلديه عبارة عن ( 5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح ما بين 6 جم و 8 جم نسبة العجز في متوسط وزن الرغيف الواحد، عدد 2 مخالفة تصرف فى 10 شيكارة دقيق زنة 50كجم)، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات الجزارة لعرضة لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية اللحوم.

كما تم تحرير 10محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية في مركز إيتاي البارود، و تحرير 11محضر ضد أصحاب محلات جزارة لذبحهم لحوم خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم ضبط 50كجم لحوم فاسدة في مركز كفر الدوار.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بنطاق مركزي دمنهور - بدرأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ضد أصحاب محلات تقوم ببيع عبوات لاصق المواسير البلاستيك المقلد لشركات كبري، حيث تم ضبط 750 عبوة لاصق مواسير غير مطابق للمواصفات القياسية ومجهول المصدر بمركز بدر.

كما تم تحرير 10 محاضر ضد محلات ملابس كبري وذلك لإقامتهم أوكازيون بدون تصريح وعدم الإلتزام بقانون حماية المستهلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بمركز كفر الدوار. أسفرت الحملة عن تحرير 16محضر تضمن الآتي :_

تحرير 9محاضر توقف مخبز عن الإنتاج بدون عذر مسبق، تحرير 3محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير3 محاضرعدم إعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز وإسم المدير المسؤل ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل، كما تم تحرير محضر عدم وجود سجل تفتيش بالخبز.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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