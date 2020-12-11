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منوعات

والدتها تواجه السجن.. طفلة تتجمد حتى الموت أثناء نومها في المنزل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:58 م
طفلة نائمة تتجمد
طفلة نائمة تتجمد حتى الموت في غرفة بمنزلها
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يارا زكريا
في حادث غريب من نوعه تجمدت طفلة تبلغ من العمر3 سنوات حتي الموت في غرفة غير مدفأة أثناء سيرها وهي نائمة في منزلها بمدينة ساتكا الروسية. 

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرو" البريطانية عثرت والدة الطفلة، سفيتلانا كوليشوفا، على جثتها في صباح اليوم التالي، حينا لم تجد ابنتها في سريرها، فبدات في البحث عنها حتى وجدتها ميتة. 

فتحت الشرطة الروسية تحقيقًا بعد العثور على الطفلة من قبل والدتها البالغة من العمر 23 عامًا، والتي احتفلت في الليلة السابقة للحادثة المروعة  بعيد ميلاد ابنتها الصغرى التي بلغت عامها الأول.  

وسردت الأم للشرطة ما حدث في مساء ليلة الحادثة قائلةً: « وضعت أنجلينا في الفراش، وشاهدت التلفاز أنا ووالدها، ثم نمنا قبل منتصف الليل، 
وعندما استيقظنا في الصباح، لم نجد الطفلة في سريرها».


وأوضحت كوليشوفا: « وجدناها في الصالة مستلقية على الأرض، حيث أنها عرضة للسير أثناء النوم، وكان علينا في كثير من الأحيان النظر إليها أثناء النوم، لكن في ليلة المأساة، لم يلاحظ أي منهم أنها تغادر غرفتها».

وأضافت الأم اعتقادها أن ابنتها أنجلينا سارت وهي نائمة في صالة المنزل غير المدفأة، ولم تستطع العثور على طريق العودة، بعدم إيجادها 
مقبض للباب في الظلام، قائلة: « أنا ووالدها لم نسمع أي أصوات طوال الليل». 

واتهمت الشرطة الأم في قضية جنائية بالتسبب في وفاة الطفلة من خلال الاهمال، وتواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عامين في حالة إدانتها.

قال ميخائيل كروخين، مسؤول محلي:«أثبت التحقيق أن الفتاة غادرت المنطقة الداخلية بالمنزل بمفردها، مشيت في الصالة وهي تعاني من انخفاض حرارة الجسم وتوفيت». 

صرح مكتب المدعى العام بأن علماء النفس يخططون للتحدث إلى سفيتلانا للتحقق من صدق شهادتها، خاصة أن التقارير توضح  أن درجة الحرارة في الصالة حيث ماتت الفتاة 5 فهرنهايت (-1). 

وأخذ مكتب الخدمات الاجتماعية ابنة الأم الرضيعة منها مؤكدة أن الطفلة ستبقى في دار للأيتام على الأقل حتى انتهاء التحقيق.

والدتها تواجه السجن.. طفلة تتجمد حتى الموت أثناء نومها في المنزل
والدتها تواجه السجن.. طفلة تتجمد حتى الموت أثناء نومها في المنزل
والدتها تواجه السجن.. طفلة تتجمد حتى الموت أثناء نومها في المنزل
والدتها تواجه السجن.. طفلة تتجمد حتى الموت أثناء نومها في المنزل
والدتها تواجه السجن.. طفلة تتجمد حتى الموت أثناء نومها في المنزل
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