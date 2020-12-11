والدتها تواجه السجن.. طفلة تتجمد حتى الموت أثناء نومها في المنزل

في حادث غريب من نوعه تجمدت طفلة تبلغ من العمر3 سنوات حتي الموت في غرفة غير مدفأة أثناء سيرها وهي نائمة في منزلها بمدينة ساتكا الروسية.





سفيتلانا كوليشوفا، على جثتها في صباح اليوم التالي، حينا لم تجد ابنتها في سريرها، فبدات في البحث عنها حتى وجدتها ميتة. ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرو" البريطانية عثرت والدة الطفلة





فتحت الشرطة الروسية تحقيقًا بعد العثور على الطفلة من قبل والدتها البالغة من العمر 23 عامًا، والتي احتفلت في الليلة السابقة للحادثة المروعة بعيد ميلاد ابنتها الصغرى التي بلغت عامها الأول.





وسردت الأم للشرطة ما حدث في مساء ليلة الحادثة قائلةً: « وضعت أنجلينا في الفراش، وشاهدت التلفاز أنا ووالدها، ثم نمنا قبل منتصف الليل،

وعندما استيقظنا في الصباح، لم نجد الطفلة في سريرها».

اقرأ أيضًا : مراهق يترك رسالة مؤثرة قبل انتحاره بشكل مأساوي.. صور

وأوضحت كوليشوفا: « وجدناها في الصالة مستلقية على الأرض، حيث أنها عرضة للسير أثناء النوم، وكان علينا في كثير من الأحيان النظر إليها أثناء النوم، لكن في ليلة المأساة، لم يلاحظ أي منهم أنها تغادر غرفتها».

ولم تستطع العثور على طريق العودة، بعدم إيجادها وأضافت الأم اعتقادها أن ابنتها أنجلينا سارت و هي نائمة في صالة المنزل غير المدفأة، مقبض للباب في الظلام، قائلة: « أنا ووالدها لم نسمع أي أصوات طوال الليل».

واتهمت الشرطة الأم في قضية جنائية بالتسبب في وفاة الطفلة من خلال الاهمال، وتواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عامين في حالة إدانتها.





قال ميخائيل كروخين، مسؤول محلي:«أثبت التحقيق أن الفتاة غادرت المنطقة الداخلية بالمنزل بمفردها، مشيت في الصالة وهي تعاني من انخفاض حرارة الجسم وتوفيت».





صرح مكتب المدعى العام بأن علماء النفس يخططون للتحدث إلى سفيتلانا للتحقق من صدق شهادتها، خاصة أن التقارير توضح أن درجة الحرارة في الصالة حيث ماتت الفتاة 5 فهرنهايت (-1).





الطفلة ستبقى في دار للأيتام على الأقل حتى انتهاء التحقيق. وأخذ مكتب ا لخدمات الاجتماعية ابنة الأم الرضيعة منها مؤكدة أن



