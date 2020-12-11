لن تتلقاه 5 فئات.. تحذير كويتي شديد اللهجة بشأن لقاح كورونا

دشنت وزارة الصحة الكويتية رابطا مباشرا عبر موقعها الإلكتروني، لتسجيل طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي لقاحات كورونا فور اعتمادها ووصولها إلى البلاد.





وكشفت مصادر صحية لـ القبس أن الرابط سيطلب من صاحب العلاقة رقم هاتفه، وجواز سفره، ورقمه المدني والرقم التسلسلي خلف البطاقة المدنية، لضمان منحه شهادة تلقي اللقاح فور الانتهاء من ذلك، ليتمكن من السفر لأي دولة، مؤكدة أن الموقع يستقبل تسجيل الطلبات حاليًا تمهيدًا لفرزها قبل وصول اللقاح بأيام معدودة.





وذكرت الصحة الكويتية أن هناك 5 فئات ستستثنى من تلقي اللقاح، هي: الحوامل، من دون 18 سنة، المصابون بأمراض معدية، من تلقوا تطعيمات آخر 30 يومًا، ومن يعانون الحساسية من بعض المأكولات والأدوية.





وفي ما يخص رافضي تلقي اللقاح من الفئات المشمولة بأخذه في المرحلة الأولى، كشفت المصادر أن هؤلاء سيواجهون مأزق تقييد سفرهم إلى الدول التي ستشترط شهادة تلقي اللقاح لدخول أراضيها.





ووفق المصادر، فإن الجهات الصحية في البلاد تستهدف منح اللقاح لربع الفئات المشمولة بالتطعيم خلال 6 أشهر.





وكان وزير الصحة باسل الصباح قد أكد في تصريحات سابقة أن توفير اللقاح في البلاد سيتم بعد اعتماده من الجهات الرسمية الدولية، آملًا اعتماده قبل نهاية السنة الحالية، للبدء بحملة التطعيم على مراحل وفق الأولويات، وصولًا إلى الانتهاء من تطعيم أغلبية المواطنين والمقيمين.



