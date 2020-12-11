بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 5 مساجد جديدة في بني سويف

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف ، اليوم الجمعة، 5 مساجد جديدة وهي الحسن البصرى بالحي الأول بشرق النيل، و4 مساجد أخرى بمركز ناصر شمال المحافظة والتي تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 23 مسجدا بجميع أنحاء المحافظة.





وأوضح الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف ، أنه يتم افتتاح مسجد الحسن البصرى على مساحة 600 متر بتكلفه 5 ملايين جنيه، والـ 4 مساجد الأخرى بمركز ناصر على مساحة 1400 متر بتكلفه 10 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على إعمار المساجد تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

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من ناحية أخري أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف ،أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمدينة بني سويف،وذلك على مدار أيام الأسبوع القادم بدابة من السبت 12 إلى الخميس 17 ديسمبر الجاري ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء ،مما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تغذيها تلك المغذيات.





وطبقا لبيان قطاع الكهرباء فإنه من المقرر فصل التيار يوم "السبت" عن مناطق: الأباصيري ، كورنيش النيل ، خلف حديقة عبد السلام عارف ، فيما يتم فصل الخدمة يوم"الأحد" عن منطقة الحميات، ويوم " الإثنين" عن شارع الروضة ومنطقة خلف الاستاد ، في حين يتم قطع التيار يوم "الثلاثاء" عن شارعي عبد السلام عارف وزمزم ، ويوم" الأربعاء" عن شارعي أحمد عرابي والروضة، ويوم " الخميس" عن حي بني سويف الجديدة وقصر الثقافة،وذلك لمدة ساعتين فقط من الساعة 6 إلى 8 صباحا على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه.





وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة .











