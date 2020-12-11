جامعة حلوان فى أسبوع.. تدشن برنامج تنمية قدرات الاداريين.. وإعداد الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

لرفع كفاءة الجهاز الإداري.. جامعة حلوان تدشن برنامج تنمية قدرات الإداريين
برعاية رئيس الجامعة.. ورشة عمل بجامعة حلوان تبحث كيفية تصميم البوستر العلمي
818 طالبا وطالبة يترشحون لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.
دشنت جامعة حلوان برنامج تنمية قدرات إداري الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030 والذي ينظمه مركز التطوير الوظيفي CDC بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز ، وجاء قرار مجلس البيئة باستمرار هذه الدورات خلال العام حتى يتثني للعاملين بالجامعة بالكليات وإدارات الجامعة الحصول على التدريب والاستفادة منه وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ونشر قيم النزاهة والشفافية.
ويعتمد البرنامج التدريبي على تدريب الاداريين علي مفهوم الإدارة والتخطيط وكذلك التوظيف والتوجيه والمتابعة، وكذلك مفهوم ومهارات إدارة الوقت، وكيفية إدارة ضغوط العمل، وعرض رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، كما يتم تدريب المتدربين على كيفية الاتصال الفعال وكيفية حل المشكلات واتخاذ القرار، كذلك التدريب على مفهوم وتطبيقات فرق العمل، وفي الختام سيتم تقديم تطبيقات عمليه للمشكلات البحثية.
وعقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل عن كيفية تصميم وإعدادالبوسترات العلمية عبر تطبيق زووم. الورشة مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالبحث العلمي، وذلك تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى بجامعة حلوان.
حاضر في ورشة العمل الدكتورة فاطمة إسماعيل المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان ، وناقشت ورشة العمل التعريف بالبوستر العلمي حيث يعد البوستر العلمى لوحة عرض كبيرة تلخص موضوعات علمية عن طريق صور ورسوم وعبارات موجزة لتقديمها بسرعة وفعالية لجذب الانتباه، وتناولت الورشة أهمية إدراك تقديم وعرض البوسترات والملصقات العلمية وتطبيق الإرشادات العامة وآليات بناء تصميم الملصقات العلمية، والحديث عن البرامج المناسبة فى تصميم الملصقات العلمية والتفرقة بين الملصقات الجيدة والغير الجيدة .
كما تناولت ورشة العمل أن عنوان البوستر العلمي لابد و أن يكون واضح ومفهوم ومحدد وجذاب والمحتوى يمكن أن يتم تصميمه في صورة انفوجراف، ولابد ان تكون الصور بالملصق واضحة ، وفى ختام ورشة العمل تم فتح باب المناقشات والرد على جميع تساؤلات المشاركين، وقد حضر ورشة العمل 250 باحث وعضو هيئة تدريس من كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية.
وقد أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عدد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بلغ، 818 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة.
وأكد الدكتور ماجد نجم أن الجامعة شهدت انطلاق أعمال انتخابات الطلاب الاتحادية للعام الجامعي 2020-2021 الذي بدأ بفتح باب الترشح للطلاب, وسحب الاستمارات وتقديمها، وكان هناك إقبالا من الطلاب في معظم الكليات، ما يعكس مدى وعي الطلاب بالمشاركة والتفاعل مع جميع أنشطة الجامعة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل، وقد تم تقديم التسهيلات اللازمة لكل الطلاب لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية.
وأوضح أن كليات الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات الطلابية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ وذلك من خلال التباعد الاجتماعي ومنع التكدسات الطلابية، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأشار الدكتور حسام رفاعي إلى أنه تم فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية حوالي 818 طالبا وطالبة (منهم 477 طالبا, و341 طالبة).