جامعة حلوان فى أسبوع.. تدشن برنامج تنمية قدرات الاداريين.. وإعداد الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

دشنت جامعة حلوان برنامج تنمية قدرات إداري الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030 والذي ينظمه مركز التطوير الوظيفي CDC بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز ، وجاء قرار مجلس البيئة باستمرار هذه الدورات خلال العام حتى يتثني للعاملين بالجامعة بالكليات وإدارات الجامعة الحصول على التدريب والاستفادة منه وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ونشر قيم النزاهة والشفافية.





ويعتمد البرنامج التدريبي على تدريب الاداريين علي مفهوم الإدارة والتخطيط وكذلك التوظيف والتوجيه والمتابعة، وكذلك مفهوم ومهارات إدارة الوقت، وكيفية إدارة ضغوط العمل، وعرض رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، كما يتم تدريب المتدربين على كيفية الاتصال الفعال وكيفية حل المشكلات واتخاذ القرار، كذلك التدريب على مفهوم وتطبيقات فرق العمل، وفي الختام سيتم تقديم تطبيقات عمليه للمشكلات البحثية.









وعقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل عن كيفية تصميم وإعدادالبوسترات العلمية عبر تطبيق زووم. الورشة مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالبحث العلمي، وذلك تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى بجامعة حلوان.





حاضر في ورشة العمل الدكتورة فاطمة إسماعيل المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان ، وناقشت ورشة العمل التعريف بالبوستر العلمي حيث يعد البوستر العلمى لوحة عرض كبيرة تلخص موضوعات علمية عن طريق صور ورسوم وعبارات موجزة لتقديمها بسرعة وفعالية لجذب الانتباه، وتناولت الورشة أهمية إدراك تقديم وعرض البوسترات والملصقات العلمية وتطبيق الإرشادات العامة وآليات بناء تصميم الملصقات العلمية، والحديث عن البرامج المناسبة فى تصميم الملصقات العلمية والتفرقة بين الملصقات الجيدة والغير الجيدة .