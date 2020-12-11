ضربوه بعد الصلاة.. القصة الكاملة لاعتداء جماهير الزمالك على أيمن يونس

تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك للاعتداء من قبل مجهولين بعد أداء صلاة الجمعة بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر وتعرض لبعض الإصابات كما تحطم زجاج سيارته.





ويستعرض " صدى البلد" القصة الكاملة لاعتداء جماهير الزمالك على أيمن يونس:





بداية الأزمة:





بدأت الأزمة عقب صلاة الجمعة بحديث بعض مشجعي نادي الزمالك مع أيمن الونس، عن حالة التخبط التي تمر بها القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.





تطور الحديث إلى اعتداء بعذ ذلك تسبب في بعض الإصابات لـ أيمن يونس كما تحطم زجاج سيارته.





أول تعليق من أيمن يونس:





روى أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادي الزمالك تفاصيل اعتداء بعض من جماهير الزمالك عليه اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.

قال أيمن يونس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : فوجئت عقب صلاة الجمعة بتجمع عدد من جماهير الزمالك للحديث معى بشأن أحوال فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وكنت أتحدث بود وحب شديد خاصة أن الكلام عن الزمالك ولكن بعد ذلك وجدت بعضهم يخرج الطوب ويقذفنى به بدون سبب واضح.





وشدد أيمن يونس على أنه نجح فى إغلاق زجاج السيارة بسرعة ولكنه تعرض لبعض الكدمات وتحطم زجاج سيارته .





أيمن يونس يرفض تحرير محضر:





وكشف يونس أنه أجري اتصالا بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لإخباره بالأمر وطلب منه الوزير تحرير محضر بالواقعة ولكن لم يقم بذلك لأنه لا يعرف من هم هؤلاء الذين هاجموه.





البحث عن 3 مجهولين اعتدوا على أيمن يونس:

كشفت مصادر أمنية ان الكابتن ايمن يونس مدير الكرة بنادي الزمالك لم يتقدم ببلاغ حول ما تعرض له من اعتداء عقب صلاة الجمعة اليوم.

واشارت المصادر الي ان مباحث قسم أول أكتوبر تفحص الواقعة وملابساتها عقب تداول صور ايمن يونس على مواقع التواصل الاجتماعي، وشرحت المصادر ان ٣ أشخاص مجهولين نفذوا واقعة الاعتداء بالضرب على ايمن يونس وتحطيم زجاج سيارته وتفحص قوات الامن مدى وجود كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين.





تشديدات أمنية بمحيط نادي الزمالك:





شهد محيط نادي الزمالك بجامعة الدول العربية تشديدات أمنية مكثفة خارج وداخل النادي.

وتتواجد قوات أمن مركزي مكثفة أمام جميع بوابات النادي حرصا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والخوف من افتعال اي أزمات من قبل الجمهور.

يأتي ذلك بعد تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين اليوم، بعد صلاة الجمعة .







