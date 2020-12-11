أشرف حاتم عن لقاح كورونا الصيني: يمنع وصول حالات الإصابة إلى ذروتها 100%

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، تفاصيل لقاح فيروس كورونا الصيني والذي وصل مصر مساء أمس الخميس.





واوضح حاتم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، ان لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا، قدرته على منع وصول حالات الإصابة إلى الحالات الشديدة والمتوسطة بنسبة 100%، ستتحقق؛ عندما يتم تطعيم الـ 100 مليون مصري، مشيرا إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة ، ولكن إذا حدثت تكون بسيطة.









وأضاف وزير الصحة الأسبق، أنه بناء على ما سبق ذكره؛ فإنه لا يُعد بهذه الطريقة، تقنية جديدة للقاحات، متابعا أن طريقة تخزينه تسهل عملية نقله في مصر ، بعكس لقاح فايزر.









وفي السياق نفسه أشار الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إلى أن شحنة اللقاح التي حصلت عليها مصر، أمس، هو نفس اللقاح الذي أجرت عليه مصر التجارب السريرية على 3 آلاف متطوع.



