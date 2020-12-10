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ملابس تحل أزمات كبيرة لذوي الهمم.. ومصممة الأزياء تعرضها على الهواء

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
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عادل نصار
عرضت الإعلامية هدير سمير، في برنامجها «حبة كراميل»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء أمس الأربعاء، فقرة لذوي الهمم، حملت عنوان «ملابس تحل أزمات كبيرة لذوي الهمم».

وخلال الفقرة تحدثت سارة فاروق مصممة الأزياء في المشروع، قائلة "قدمنا خطاف يساعد المعاق في ارتداء الملابس، وهناك حلول مفصلة بشكل خاصة لمشاكل أصحاب الإعاقة". 

وتابعت مصممة الأزياء، أنه لا توجد غرفة ملابس لأصحاب الإعاقة مخصصة لهم في المحلات وهذا يحتاج إلى مراجعة والعمل على تذليل هذه العقبة أمامهم.

وأكدت فاروق، أن أهم شيء التفكير في حلول للمشاكل التي يمكن أن تواجه أصحاب الإعاقة، مشيرة إلى أن كل حالة لها طريقتها الخاصة في التعامل معها.

من جانبها عبرت الإعلامية هدير سمير، عن إعجابها الشديد بالأفكار المطروحة لحل مشاكل أصحاب الإعاقة في ارتداء الملابس، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية ويعني أن هناك حلول لمشاكلهم كونهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع وعلينا الاهتمام أكثر بهم وبظروفهم الصعبة.

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