ضبط أدوية مجهولة المصدر بصالات الجيم في دمياط

شنت مديرية الشئون الصحية بدمياط ، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين بدمياط ، حملة مكبرة على الصيدليات بدمياط والصالات الرياضية ، تطبيقا لتوجيهات هيئة الدواء المصرية للحفاظ على سوق الدواء المصرية.





كلفت الدكتورة جيهان الديب مدير عام ادارة الصيدلة والدكتورة فاطمة رشاد رئيس التفتيش الصيدلى، لجنة من مأمورى الضبط القضائى من مفتشي الصيدلة مكونة من الدكتورة دعاء المحلاوى و الدكتورة مروة صالح و الدكتورة اسراء ناصر بمرافقة مباحث التموين للمرور على بعض الصالات الرياضية .





وأسفرت الحملة عن وجود كميات من الادوية والمواد ذات الطابع الدوائى المهربة المجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة وبعض المكملات الغذائية التى تؤثر على الصحة العامة لمتعاطيها .





وتم ضبط الادوية والمواد ذات الطابع الدوائي و تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم .









تأتى الحملة في إطار خطة مديرية الصحة بدمياط بشن عدد من الحملات اليومية على الصيدليات والصالات الرياضية للحفاظ على صحة الشباب و سلامة بنيتهم وبناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، بالمرور اليومى على تلك الصالات وضبط الأدوية المهربة والمضرة صحيا على الشباب.





جدير بالذكر، أن هناك العديد من الأدوية لا يجب تناولها إلا باستشارة الطبيب، فهناك أنواع تؤخذ على معدة خالية، وهناك أدوية يتم تناولها أيضا قبل أو بعد الطعام، ولكن هناك أنواع يجب عدم تناولها عند ممارسة الرياضة.





تناول بعض الأدوية قبل أو بعد التمارين الرياضية يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة ممنوع خلط الأدوية مع ممارسة الرياضة عندما يتعلق الأمر بخلط الأدوية مع ممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان، فإذا كنت تستخدم الأدوية فعليك أن تكون على دراية بجميع آثارها المحتملة، لعدم التسبب فى أثار جانبية مثل خفقان القلب أو النعاس.





هناك العديد من الأدوية التي تسبب النعاس، إلا أن الأدوية الأكثر شيوعًا تشمل مضادات الاكتئاب، والتي تغير التوازن الكيميائي في المخ للمساعدة على الاستقرار وتحسين الحالة المزاجية، مما قد يسبب التعب والنعاس بشكل خاص خلال الأسابيع القليلة الأولى من تناولها.





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