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سيارات

أرخص 4 سيارات خلال شهر ديسمبر.. صور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
منذ بداية عام 2020، شهد قطاع السيارات المصري تخفيضات متتالية على العديد من الطرازات.

وبسبب فيروس كورونا حدث تباطؤ في حركة المبيعات التي يشهدها السوق منذ مارس الماضي وفي هذا التقرير نرصد أرخص 4 سيارات خلال شهر ديسمبر من جميع العلامات الشهيرة اليابانية والروسية والفرنسية.
زوتى Z100 جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

حافظت زوتي على سعرها منذ بداية عام 2020 تم طرح سيار زوتي السوق في فئة سعرية  منخفضة مناسبة جدا لفئة كبيرة من الأشخاص والشباب خاصة ان تصميمها هاتشباك ، سعر السيارة في السوق المصري 118 ألف جنيه.

تحتوي السيارة على محرك 1000 سي سي ، القوة الحصانية 75 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة،أقصى سرعة للسيارة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة ، ناقل حركة يدوي “مانيوال” مكون من 5 سرعات.

سوزوكي ألتو:
سوزوكى التو جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

ينتمى طراز سوزوكي التو 2020 لفئة السيارات الهاتشباك، وهي مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات 800 سي سي قوة 47 حصانا وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بفتيس 5 سرعات.

وتعتمد سوزوكي التو suzuki alto 2020 على منظومة الجر الأمامى ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 20 ثانية بمتوسط استهلاك 3 لترات بنزين لكل 100 كم تباع السيارة سوزوكي التو 2020بسعر 125.000 جنيه.

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سوزوكو إسبريسو:
أسعار ومواصفات سيارات سوزوكي إسبريسو 2020 (صور) - جريدة المال

زودت السيارة سوزوكي اسبريسو بمحرك سعة 1000 سي سي يستطيع أن يولد طاقة قدرها 67 حصان و عزم أقصى للدوران بلغ 90 نيوتن/متر متصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

وتعتمد السيارة سوزوكي اسبريسو على منظومة الجر الأمامي وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن لهذه السيارة أن تتسارع من وضع الإستعداد 0  حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، وذلك في غضون 14.3 ثانية على أن تصل سرعتها القصوى 150 كم،  سعر السيارة كاملة التجهيزات موديل 2020 محرك 1000 cc بسعر 145 ألف جنيه.

لادا جرانتا:

لادا جرانتا جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

تأتي "لادا جرانتا 2021" بفئتين مختلفتين من حيث ناقل الحركة، حيث زودت الفئة الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وبناقل حركة مكون من 5 سرعات "مانيوال"، أما عن الفئة الثانية جاءت ميكانيكيا بنفس قدرات المحرك ولكن اختلفت من حيث ناقل الحركة حيث زودت بناقل حركة أوتوماتيكي يبدأ سعر "لادا جرانتا 2021" الرسمي  من 155 ألف جنيه للنسخة "المانيوال"،  169 ألف جنيه لنسختها الثانية "الأوتوماتيك.
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