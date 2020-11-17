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سيارات

استثمارات جديدة لـ فولكس واجن لتطوير قطاع السيارات الكهربائية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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ماجدة المهدى

أعلنت مجموعة شركات فولكس واجن عن خطتها لاستثمار 73 مليار يورو أي مايعادل 86 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة في التقنيات المستقبلية مثل التنقل الإلكتروني والتنقل الهجين والرقمنة.

وأوضحت فولكس واجن انها تخطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في ألمانيا كجزء من هذا الاستثمار ومع توقع نمو الاقتصاد العالمي بشكل معتدل من الآن وحتى عام 2025.

وقالت الشركة فى بيان لها أن من بين تلك الـ 73 مليار يورو سيذهب ما يقارب من 35 مليار يورو أي مايعادل 41 مليار دولار إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائية بالكامل مع تخصيص 11 مليار يورو أي مايعادل 13 مليار دولار لتطوير المتغيرات الهجينة حسبما ذكرت شركة صناعة السيارات الألمانية.

ولذلك وضع مجلس الإدارة ومجلس الإشراف اليوم حجر الأساس لضمان نجاح المجموعة في المستقبل ، علمًا بأنه سيتم تنفيذ تحول المجموعة وعلاماتها التجارية والتركيز الاستراتيجي على المجالات الأساسية للتنقل باستمرار.

وقال السيد هانز ديتر بوتش رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فولكس واجن إنه وبالنظر إلى التحديات الهائلة التي نواجهها في السنوات المقبلة فإن أساسنا المالي قوي للغاية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن السيد هربرت ديس أن الشركة أصبحت الآن رائدة عالميًا في مجال منصاتنا الكهربائية مع مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والتي ستتوفر في السنوات المقبلة حيث سيكون من الضروري أيضًا الوصول إلى مكانة رائدة في برامج السيارات من أجل تلبية احتياجات الناس للتنقل الفردي والمستدام والمتصل بالكامل في المستقبل.

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