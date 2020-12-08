تبدأ من 169 ألف .. أرخص 3 سيارات أوتوماتيك "زيرو" فئة السيدان..صور

عند قدومك لشراء سيارة جديدة، فربما تجد نفسك أمام معادلة متكاملة الأركان، كنوع العلامة التجارية المفضلة لديك، أو تاريخ الإصدار، ولعل أبرز أركان هذه المعادلة هي الفئة السعرية والتي يسعى العديد لديها.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز 3 سيارات جديدة من فئة السيدان بأسعار تنافسية متقاربة.





1- لادا جرانتا 2021

زودت لادا جرانتا 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكنها أن تتسارع من وضع الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، وذلك في غضون 11.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 172 كم/ ساعة.





وتستهلك السيارة نسبة 9.1 لتر من الوقود عند مسافة 100 كم داخل المدينة، أو بنسبة 5.3 لتر/100 كم على الطرق السريعة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة لادا جرانتا 2021 أوتوماتيك FULL OPTIONS محرك 1600 CC بسعر 169 ألف جنيه.





2- بروتون ساجا 2020

تعتمد بروتون ساجا 2020 على محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1300 سي سي، ينتج طاقة قدرها 94 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.





ويمكن للسيارة أن تنطلق من النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 14.5 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





ويبلغ سعر السيارة بروتون ساجا 2020 جميع الكماليات أوتوماتيك محرك 1300 سي سي 175 ألف جنيه.





3- شيري أريزو 5 موديل 2021

تأتي شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 114 حصان، بسعة 1500 سي سي، وبعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/متر، معتمدة على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.





ويمكن لـ شيري أريزو 5 أن تحقق قوة إنطلاق من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7 لتر/100 كم.



