أبرز 3 سيارات بتصميم مميز للمقابض الخلفية .. صور

يشكل فن التصميم أحد عوامل الجذب الرئيسة لقطاع كبير من محبي السيارات فهو عالم ممتلئ بالمفاجآت، فيبرز كل صانع مهارة كوادره لتتألق هذه التصميمات داخل أسواق المحركات العالمية، ولعل أبرزهم ثلاثة سيارات لشركات مختلفة متشابهة فقط فى بلد المنشأ اليابان





في سياق ذلك يقدم موقع "صدي البلد" الإخباري أبرز 3 سيارات خرجت عن مألوف المقابض الخلفية للأبواب وكسرت قيود التصميم، بل تمكنت من الاستغناء عن فتح الباب الخلفي بالطريقة التقليدية، وتم وضع المقابض بطريقة خاصة ومنفردة.





1- نيسان جوك

زودت بمحرك سعة 1000 سي سي "تيربو"، ينتج قوة قدرها 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال و أخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، معتمدة على منظومة الجر الأمامي، وقادرة على التسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال فترة ومنية قدرها 10.4 ثانية.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان juke موديل 2021 :

الفئة الأولى A/T Acenta بسعر 348.500 جنيه.

الفئة الثانية A/T Tekna بسعر 372.500 جنيه.

الفئة الثالثة A/T Tekna Perso بسعر 379.500 جنيه.





2- تويوتا CHR

واحدة من أكثر السيارات تألقا، فزودت بمحرك 4 سلندر، يولد قوة 121 حصان، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة "CVT" أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.





وبلغ سعر السيارة تويوتا "CHR":

الفئة الاولى A/T Excel بسعر 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية A/T Dynamic بسعر 530 ألف جنيه.

الفئة الثالثة A/T Dynamic AWD بسعر 580 ألف جنيه.





3- سوزوكي سويفت

حصلت سويفت على محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1200 سي سي، ينتج قوة 84 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، ويبلغ متوسط إستهلاك السيارة للوقود نحو 6.2 لتر، وذلك عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.



