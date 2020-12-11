الفيصلي يفوز على الرائد 2-0 بالدوري السعودي





وجاءت أهداف اللقاء عن طريق حسين الشويش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 من عمر الشوط الاول ، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق أوجوستو في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني واللقاء.





ورفع فريق الفيصلي رصيده إلى النقطة الثالثة عشر في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد الرائد عند النقطة العاشرة في المركز العاشر من ترتيب الدوري السعودي الممتاز للمحترفين.

نجح فريق الفيصلي في الفوز على نظيره الرائد بنتيجة 2-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على إستاد الملك عبدالله ، في إطار الجولة الثامنة من دورس كاس الامير محمد بن سلمان .