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أخبار العالم

وفاة صهر خيرت الشاطر في تركيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:59 م
وفاة أيمن عبد الغني
وفاة أيمن عبد الغني زوج ابنة خيرت الشاطر في تركيا
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قسم الخارجي
أعلنت وسائل إعلامية وفاة أيمن عبد الغني القيادي البارز بتنظيم الإخوان، وصهر خيرت الشاطر  نائب المرشد العام للجماعة الإرهابية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، توفي زوج ابنة خيرت الشاطر في أحد مستشفيات مدينة إسطنبول التركية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ويعد أيمن أحمد عبد الغني من أبرز قيادات الإخوان الهاربين إلى تركيا، فضلا عن دوره في التنظيم بحكم صلة القرابة مع خيرت الشاطر.

وولد عبد الغني في 1964 بمحافظة الزقازيق، وبحسب التقارير، عمل لفترة مسؤولا عن الجناح المسلح في الجماعة الإرهابية، وقد فر خارج مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013.
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