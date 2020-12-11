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لجنة كورونا: الدراسات ستحدد تأثير اللقاح الصيني

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، تفاصيل جديدة بشأن مدى فعالية لقاح الصين ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وقال حسام، في حوار لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن الدراسات ما زالت تتم على اللقاح الصيني لمعرفة تأثيره وهل سيكون محدد المدة أو مدى الحياة، مضيفا أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج.


وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن اللقاح الصيني الأكثر أمانًا بالمقارنة بنظيريه الروسي والأمريكي، مشيرا إلى أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض ولكن بأعراض خفيفة جدا.


وأضاف حسام، أن بعض الذين حصلوا على اللقاح الصيني أصيبوا بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة جدا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن الأعراض تكون خفيفة جدا وتم تجريبه في أكثر من 45 دولة حول العالم.


وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، إلى أنه لن يتم توزيع اللقاح إلا عن طريق وزارة الصحة وبالمجان، مضيفا أن خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج.


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