قد يتحول إلى حداد.. الصحة العالمية تصدر تحذيرا خطيرا بشأن موسم الأعياد

أعلنت منظمة الصحة العالمية تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا‎ "كوفيد-19" حول العالم.





قال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن المؤسسة تواجه عجزا بمقدار 4.3 مليار دولار لتمويل توفير لقاحات كورونا للدول الأكثر احتياجا.





دعا مدير الصحة العالمية المانحين لسد هذه الفجوة بسرعة، لتأمين اللقاحات وإنقاذ الأرواح وتسريع عملية إنعاش الاقتصاد.





حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الركود الاقتصادي العالمي بسبب أزمة كورونا قد يؤثر على استجابة البلدان ذات الدخل المنخفض في التعامل مع الوباء.





وقالت المنظمة إنه تم رصد أكثر من 66 مليون إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد على 1.5 مليون وفاة منذ بداية الوباء.





وأضافت المنظمة الصحية المرموقة أن موسم الأعياد وقت للاحتفال والاسترخاء، لكن يجب توخي الحذر أيضا، ويمكن أن يتحول الاحتفال بسرعة كبيرة إلى "حداد" حال عدم الاتزام بالتدابير الاحترازية.





وتابع أدهانوم "إذا كنت تعيش في منطقة بها نسبة انتقال عالية.. يرجى اتخاذ كافة الاحتياطات للحفاظ على سلامتك أنت والآخرين".



